"Эрдоган может". Трамп считает, что президент Турции помог бы завершить войну
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может помочь в завершении войны России против Украины. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One, на котором возвращался с Ближнего Востока в Вашингтон.
На вопрос журналистов, могут ли другие лидеры, в частности президент Турции, помочь в урегулировании войны между РФ и Украиной, Трамп ответил: "Эрдоган может".
По его словам, российский диктатор Владимир Путин уважает президента Турции.
"Относительно Украины – не могу сказать. И он мой друг", – сказал глава Белого дома.
Трамп подчеркнул, что может найти общий язык только с сильными, а не со слабыми, и добавил, что Эрдоган относится к нему хорошо.
"Знаете, когда у НАТО возникают проблемы с Эрдоганом, что часто случается, они звонят мне, чтобы поговорить с ним. И я никогда не испытывал неудачи в том, чтобы решить их сразу же", – сказал Трамп.
