Глава МЗС Німеччини заявив про "вирішальну зиму" для російсько-української війни
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив про необхідність рішучої підтримки України з боку союзників і назвав майбутню зиму "вирішальною". Про це він сказав після переговорів із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі, повідомляє німецький суспільний мовник Bayerischer Rundfunk.
"Ця зима має вирішальне значення. Україна повинна залишатися здатною захищатися", – зазначив він.
Після переговорів із генсеком НАТО Вадефуль наголосив, що Європа і НАТО "сильні, коли діють як єдине ціле". Саме тому вони посилюють підтримку України.
Він закликав західних союзників надати рішучу підтримку Україні. Йдеться як про військову підтримку, так і про допомогу в енергетичному секторі, який під постійними російськими атаками.
За словами Вадефуля, Україна може покластися на Німеччину у будь-який час.
Минулої п'ятниці, 24 жовтня, так звана коаліція охочих обговорювала "мобілізацію всіх сил, щоб Україна могла витримати цю зиму".
- У НАТО прогнозують погіршення ситуації з енергетикою в Україні на тлі російських атак на критичну інфраструктуру.
- 27 жовтня Зеленський анонсував розширення географії далекобійних ударів по Росії у відповідь на російські атаки по українській енергетиці та цивільній інфраструктурі.
