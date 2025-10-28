Глава МЗС Німеччини заявив про "вирішальну зиму" для російсько-української війни

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль (Фото: Одеська ОВА/Facebook)

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив про необхідність рішучої підтримки України з боку союзників і назвав майбутню зиму "вирішальною". Про це він сказав після переговорів із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі, повідомляє німецький суспільний мовник Bayerischer Rundfunk.

"Ця зима має вирішальне значення. Україна повинна залишатися здатною захищатися", – зазначив він.

Після переговорів із генсеком НАТО Вадефуль наголосив, що Європа і НАТО "сильні, коли діють як єдине ціле". Саме тому вони посилюють підтримку України.

Він закликав західних союзників надати рішучу підтримку Україні. Йдеться як про військову підтримку, так і про допомогу в енергетичному секторі, який під постійними російськими атаками.

За словами Вадефуля, Україна може покластися на Німеччину у будь-який час.

Минулої п'ятниці, 24 жовтня, так звана коаліція охочих обговорювала "мобілізацію всіх сил, щоб Україна могла витримати цю зиму".

Читайте також Російські удари по енергетиці України: чому це загроза для всієї Європи