У НАТО бачать тенденцію до погіршення летальності російських ударів по енергетиці
Оксана Житнюк
Cтарша редакторка новин LIGA.net
Мілана Головань
Кореспондентка LIGA.net у Брюсселі
У НАТО прогнозують погіршення ситуації з енергетикою в Україні на тлі російських атак на критичну інфраструктуру. Про це сказав один із високопосадовців Альянсу, передає кореспондентка LIGA.net у Брюсселі.
"Щодо летальності енергетичних ударів, ми бачимо тенденцію до погіршення. Росія використовує вищий обсяг засобів у своїх ударах, що завдає більше шкоди", – наголосив він.
Крім того, як зазначив представник Альянсу, оскільки використовується більше ударних БпЛА, Росія потребує менше стратегічних пауз для накопичення зброї для далекобійної авіації, що дозволяє підтримувати вищий оперативний темп протягом зими, ніж спостерігалося раніше.
- У жовтні 2025-го в Україні після тривалої перерви відновили відключення світла через те, що Росія знову почала завдавати масованих ударів по об'єктах електроенергетики.
- 15 жовтня після чергової дронової атаки графіки аварійних відключень діють у Дніпропетровській і Сумській областях.
