У НАТО бачать тенденцію до погіршення летальності російських ударів по енергетиці

В Альянсі наголосили, що тепер Росії треба менше стратегічних пауз для накопичення зброї, тому атаки на енергетику стануть критичнішими

Блекаут у Києві взимку 2022 року (Ілюстративне фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

У НАТО прогнозують погіршення ситуації з енергетикою в Україні на тлі російських атак на критичну інфраструктуру. Про це сказав один із високопосадовців Альянсу, передає кореспондентка LIGA.net у Брюсселі.

"Щодо летальності енергетичних ударів, ми бачимо тенденцію до погіршення. Росія використовує вищий обсяг засобів у своїх ударах, що завдає більше шкоди", – наголосив він.

Крім того, як зазначив представник Альянсу, оскільки використовується більше ударних БпЛА, Росія потребує менше стратегічних пауз для накопичення зброї для далекобійної авіації, що дозволяє підтримувати вищий оперативний темп протягом зими, ніж спостерігалося раніше.