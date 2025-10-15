В НАТО видят тенденцию к ухудшению летальности российских ударов по энергетике

В Альянсе отметили, что теперь России надо меньше стратегических пауз для накопления оружия, поэтому атаки на энергетику станут более критичными

Блэкаут в Киеве зимой 2022 года (Иллюстративное фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

В НАТО прогнозируют ухудшение ситуации с энергетикой в Украине на фоне российских атак на критическую инфраструктуру. Об этом сказал один из высокопоставленных чиновников Альянса, передает корреспондентка LIGA.net в Брюсселе.

"Относительно летальности энергетических ударов, мы видим тенденцию к ухудшению. Россия использует более высокий объем средств в своих ударах, что наносит больше вреда", – подчеркнул он.

Кроме того, как отметил представитель Альянса, поскольку используется больше ударных БпЛА, Россия нуждается в меньшем количестве стратегических пауз для накопления оружия для дальнобойной авиации, что позволяет поддерживать более высокий оперативный темп в течение зимы, чем наблюдалось ранее.