Глава МИД Германии заявил о "решающей зиме" для российско-украинской войны

Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль (Фото: Одесская ОВА/Facebook)

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил о необходимости решительной поддержки Украины со стороны союзников и назвал предстоящую зиму "решающей". Об этом он сказал после переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе, сообщает немецкий общественный вещатель Bayerischer Rundfunk.

"Эта зима имеет решающее значение. Украина должна оставаться способной защищаться", – отметил он.

После переговоров с генсеком НАТО Вадефуль подчеркнул, что Европа и НАТО "сильны, когда действуют как единое целое". Именно поэтому они усиливают поддержку Украины.

Он призвал западных союзников оказать решительную поддержку Украине. Речь идет как о военной поддержке, так и о помощи в энергетическом секторе, который под постоянными российскими атаками.

По словам Вадефуля, Украина может положиться на Германию в любое время.

В прошлую пятницу, 24 октября, так называемая коалиция желающих обсуждала "мобилизацию всех сил, чтобы Украина могла выдержать эту зиму".

