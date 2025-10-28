Глава МИД Германии заявил о "решающей зиме" для российско-украинской войны
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил о необходимости решительной поддержки Украины со стороны союзников и назвал предстоящую зиму "решающей". Об этом он сказал после переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе, сообщает немецкий общественный вещатель Bayerischer Rundfunk.
"Эта зима имеет решающее значение. Украина должна оставаться способной защищаться", – отметил он.
После переговоров с генсеком НАТО Вадефуль подчеркнул, что Европа и НАТО "сильны, когда действуют как единое целое". Именно поэтому они усиливают поддержку Украины.
Он призвал западных союзников оказать решительную поддержку Украине. Речь идет как о военной поддержке, так и о помощи в энергетическом секторе, который под постоянными российскими атаками.
По словам Вадефуля, Украина может положиться на Германию в любое время.
В прошлую пятницу, 24 октября, так называемая коалиция желающих обсуждала "мобилизацию всех сил, чтобы Украина могла выдержать эту зиму".
- В НАТО прогнозируют ухудшение ситуации с энергетикой в Украине на фоне российских атак на критическую инфраструктуру.
- 27 октября Зеленский анонсировал расширение географии дальнобойных ударов по России в ответ на российские атаки по украинской энергетике и гражданской инфраструктуре.
