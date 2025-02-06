Макрон став першим лідером ЄС, який напряму поговорив з новим главою Сирії

Емманюель Макрон (Фото: Filip Singer / EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон став першим главою країни-члена Європейського Союзу, котрий безпосередньо поговорив з новим тимчасовим очільником Сирії Ахмедом аль-Шараа (Абу Мохаммедом аль-Голані). Про телефонну розмову повідомили в адміністрації французького лідера.

Ініціатором контакту виступив Макрон. Дзвінок відбувся напередодні міжнародної конференції щодо Сирії, котра має відбутися 13 лютого у Парижі.

Президент Франції сподівається, що ініційований тимчасовою владою перехідний процес буде "повною мірою відповідати надіям сирійського народу".

Макрон говорив про необхідність продовження боротьби з тероризмом на благо народу Сирії та безпеки французької нації. У зв'язку з цим він підкреслив лояльність Парижа до сирійських демократичних сил та закликав повністю інтегрувати їх у перехідний процес країни.

Франція готова підтримати сирійський перехідний процес на основі цього як на національному, так і на європейському та міжнародному рівнях, зауважив президент країни.

Лідери двох країн домовилися підтримувати тісний контакт, аби продовжити "позитивну та складну дискусію", розпочату з цих різноманітних питань.

29 січня фактичний лідер Сирії Ахмед аль-Шараа був оголошений главою держави на перехідний період.

Аль-Шараа є очільником угруповання ХТШ, основної збройної сили, яка повалила режим диктатора Асада. У ЄС та США організацію вважають терористичною через її попередні зв'язки з Аль-Каїдою.

Попри це, на початку січня очільники МЗС Франції та Німеччини відвідали столицю Сирії Дамаск від імені Європейського Союзу та мали зустріч з аль-Шараа.

Також ЄС оголосив про призупинення деяких санкцій проти Сирії, які "перешкоджають стабілізації країни", в обмін на початок перехідного періоду, запобігання відродженню терористичної Ісламської держави, а також контроль та знищення всіх запасів хімічної зброї Асада.