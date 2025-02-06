Макрон стал первым лидером ЕС, который напрямую поговорил с новым главой Сирии
Эмманюэль Макрон (Фото: Filip Singer/EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон стал первым главой страны-члены Европейского союза, непосредственно поговорившего с новым временным главой Сирии Ахмедом аль-Шараа (Абу Мохаммедом аль-Голани). О телефонном разговоре сообщили в администрации французского лидера.

Инициатором контакта выступил Макрон. Звонок состоялся накануне международной конференции по Сирии, которая должна пройти 13 февраля в Париже.

Президент Франции надеется, что инициированный временной властью переходный процесс будет "в полной мере отвечать надеждам сирийского народа".

Макрон говорил о необходимости продолжения борьбы с терроризмом во благо народа Сирии и безопасности французской нации. В этой связи он подчеркнул лояльность Парижа к сирийским демократическим силам и призвал полностью интегрировать их в переходный процесс страны.

Франция готова поддержать сирийский переходный процесс на основе этого как на национальном, так и на европейском и международном уровнях, отметил президент страны.

Лидеры двух стран договорились поддерживать тесный контакт, чтобы продолжить "позитивную и сложную дискуссию", начатую по различным вопросам.

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