Макрон стал первым лидером ЕС, который напрямую поговорил с новым главой Сирии

Эмманюэль Макрон (Фото: Filip Singer/EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон стал первым главой страны-члены Европейского союза, непосредственно поговорившего с новым временным главой Сирии Ахмедом аль-Шараа (Абу Мохаммедом аль-Голани). О телефонном разговоре сообщили в администрации французского лидера.

Инициатором контакта выступил Макрон. Звонок состоялся накануне международной конференции по Сирии, которая должна пройти 13 февраля в Париже.

Президент Франции надеется, что инициированный временной властью переходный процесс будет "в полной мере отвечать надеждам сирийского народа".

Макрон говорил о необходимости продолжения борьбы с терроризмом во благо народа Сирии и безопасности французской нации. В этой связи он подчеркнул лояльность Парижа к сирийским демократическим силам и призвал полностью интегрировать их в переходный процесс страны.

Франция готова поддержать сирийский переходный процесс на основе этого как на национальном, так и на европейском и международном уровнях, отметил президент страны.

Лидеры двух стран договорились поддерживать тесный контакт, чтобы продолжить "позитивную и сложную дискуссию", начатую по различным вопросам.

29 января фактический лидер Сирии Ахмед аль-Шараа был объявлен главой государства на переходный период.

Аль-Шараа является главой группировки ХТШ, основной вооруженной силы, свергшей режим диктатора Асада. В ЕС и США организацию считают террористической из-за ее предварительных связей с Аль-Каидой.

Несмотря на это, в начале января главы МИД Франции и Германии посетили столицу Сирии Дамаск от имени Европейского Союза и встретились с аль-Шараа.

Также ЕС объявил о приостановке некоторых санкций против Сирии, которые "препятствуют стабилизации страны", в обмен на начало переходного периода, предотвращению возрождения террористического Исламского государства, а также контроле и уничтожению всех запасов химического оружия Асада.