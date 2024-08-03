П'ять головних новин України та світу на 21:00 3 серпня
- Сили оборони потопили підводний човен та суттєво пошкодили С-400 росіян в окупованому Криму. 2 серпня Сили оборони вдарили по підводному човну та комплексу С-400 росіян у тимчасово окупованому Криму: судно затонуло, суттєво пошкоджено чотири пускові установки. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ (детальніше).
- Генштаб підтвердив удар по аеродрому в Ростовській області РФ, уражено склад з КАБами. У ніч проти 3 серпня Сили оборони завдали удару по аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області Росії, повідомив Генштаб ЗСУ. За інформацією військових, зафіксовано влучання в склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби (детальніше).
- Дрони ГУР уразили склад пально-мастильних матеріалів окупантів під Ростовом – джерело. У ніч проти 3 серпня безпілотники Головного управління розвідки Міністерства оборони уразили склад пально-мастильних матеріалів у Ростовській області Росії. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в українській розвідці (детальніше).
- У мережі шириться ймовірне фото жорстокого вбивства українського полоненого – омбудсмен відповів. У мережі з'явилося фото, ймовірно, з тілом українського полоненого з відрізаною головою та кінцівками. Уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець повідомив, що терміново звернувся щодо цього до Міжнародного комітету Червоного Хреста та Організації Об'єднаних Націй, а також до українських правоохоронців (детальніше).
- ГУР та МЗС евакуювали 30 українців з Лівану після загострення ситуації – відео, фото. ГУР та Міністерство закордонних справ на виконання доручення президента Володимира Зеленського провели евакуацію українських громадян з Лівану: до Польщі літаком прибули 21 жінка та дев'ятеро дітей (детальніше).
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