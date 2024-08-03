Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 3 августа
- Силы обороны потопили подлодку и существенно повредили С-400 россиян в оккупированном Крыму. 2 августа Силы обороны ударили по подлодке и комплексу С-400 россиян во временно оккупированном Крыму: судно затонуло, существенно повреждены четыре пусковые установки. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ (подробнее).
- Генштаб подтвердил удар по аэродрому в Ростовской области РФ, поражен склад с КАБами. В ночь на 3 августа Силы обороны нанесли удар по аэродрому "Морозовск" в Ростовской области России, сообщил Генштаб ВСУ. По информации военных, зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где хранились, в частности, и управляемые авиационные бомбы (подробнее).
- Дроны ГУР поразили склад горюче-смазочных материалов оккупантов под Ростовом – источник. В ночь на 3 августа беспилотники Главного управления разведки Министерства обороны поразили склад горюче-смазочных материалов в Ростовской области России. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в украинской разведке (подробнее).
- В сети распространяется вероятное фото жестокого убийства украинского пленного – омбудсмен ответил. В сети появилось фото, возможно, с телом украинского пленного с отрезанной головой и конечностями. Уполномоченный Верховной Рады Дмитрий Лубинец сообщил, что срочно обратился к Международному комитету Красного Креста и Организации Объединенных Наций, а также к украинским правоохранителям (подробнее).
- ГУР и МИД эвакуировали 30 украинцев из Ливана после обострения ситуации – видео, фото. ГУР и Министерство иностранных дел во исполнение поручения президента Владимира Зеленского провели эвакуацию украинских граждан из Ливана: в Польшу самолетом прибыли 21 женщина и девять детей (подробнее).
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