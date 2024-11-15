Понад 600 військових захотіли змінити місце служби у перший день роботи онлайн-функції

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На вечір 15 листопада 610 військових скористалися можливістю подати рапорт на переведення до іншого місця служби онлайн через застосунок "Армія+". Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

За її словами, у перший день роботи нововведення вже є 610 повністю оформлених, підписаних та відправлених у систему онлайн-рапортів.

У Міноборони вважають це "хорошим, активним" темпом звернень військових, оскільки для подання необхідно безпосередньо сформувати рапорт, прикріпити документи тощо.

Для подання заявки потрібно мати військовий квиток або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від частини, куди планується переведення. Якщо ж переведення стосується стану здоров’я, то також знадобиться висновок військово-лікарської комісії (детальніше тут).