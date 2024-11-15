Более 600 военных захотели сменить место службы в первый день работы онлайн-функции

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На вечер 15 ноября 610 военных воспользовались возможностью подать рапорт на перевод в другое место службы онлайн через приложение "Армия+". Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

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По ее словам, в первый день работы нововведения уже есть 610 полностью оформленных, подписанных и отправленных в систему онлайн-рапортов.

В Минобороны считают это "хорошим, активным" темпом обращений военных, поскольку для представления необходимо напрямую сформировать рапорт, прикрепить документы и т.д.

Для подачи заявки нужно иметь военный билет или удостоверение офицера и рекомендательное письмо от части, куда планируется перевод. Если же перевод касается состояния здоровья, то также потребуется заключение военно-врачебной комиссии (подробнее здесь).