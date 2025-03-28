Портников про те, чи може Трамп зупинити бойові дії: Санкції, більше допомоги й далекобійні удари
Для швидшого закінчення активної фази війни президент США Дональд Трамп може посилити економічні обмеження проти Росії, запровадити вторинні санкції, збільшити військову допомогу Україні й дозволити бити наданою зброєю вглиб РФ. Таку думку висловив публіцист і журналіст Віталій Портников у програмі LIGA Talk.
Ведучий запитав: чи є у когось у світі, в першу чергу у Трампа, реальні механізми для того, аби якомога скоріше завершилась активна фаза російсько-української війни?
На думку Портникова, для цього потрібно посилення економічних санкцій проти РФ і запровадження вторинних санкцій проти країн, які купують нафту в країни-агресорки.
Також публіцист зауважив, що необхідна інтенсивніша військова допомога Україні з дозволом завдавати ударів по міжнародно визнаній території Росії.
"Це і є шлях до більш швидкого закінчення активної фази війни", – вважає публіцист.
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