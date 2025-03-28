Портников про те, чи може Трамп зупинити бойові дії: Санкції, більше допомоги й далекобійні удари

На думку публіциста, це є шляхом до "більш швидкого закінчення активної фази війни"

Віталій Портников (Скриншот із відео LIGA.net)

Для швидшого закінчення активної фази війни президент США Дональд Трамп може посилити економічні обмеження проти Росії, запровадити вторинні санкції, збільшити військову допомогу Україні й дозволити бити наданою зброєю вглиб РФ. Таку думку висловив публіцист і журналіст Віталій Портников у програмі LIGA Talk.

Ведучий запитав: чи є у когось у світі, в першу чергу у Трампа, реальні механізми для того, аби якомога скоріше завершилась активна фаза російсько-української війни?

На думку Портникова, для цього потрібно посилення економічних санкцій проти РФ і запровадження вторинних санкцій проти країн, які купують нафту в країни-агресорки.

Читайте також Зеленський пояснив, чим для Трампа може обернутися послаблення санкцій проти Росії

Також публіцист зауважив, що необхідна інтенсивніша військова допомога Україні з дозволом завдавати ударів по міжнародно визнаній території Росії.

"Це і є шлях до більш швидкого закінчення активної фази війни", – вважає публіцист.

25 березня агенція Bloomberg повідомила, що російський експорт нафти зріс до п'ятимісячного максимуму на тлі того, що ініційовані США перемовини стосовно припинення вогню в Україні затягуються.

28 березня держсекретар США Рубіо заявив, що у переговорах про завершення російсько-української війни мають враховуватися запроваджені проти РФ санкції.