Втрати Росії. Знищено 580 окупантів, 15 артсистем, 12 танків і два засоби ППО

За минулу добу Сили оборони ліквідували 580 окупантів, знищили 15 артилерійських систем, 12 танків та 2 засоби протиповітряної оборони. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника на 11 серпня 2023 року орієнтовно склали:

‒ особового складу ‒ близько 252 780 (+580) осіб ліквідовано;

‒ танків ‒ 4290 (+12);

‒ бойових броньованих машин ‒ 8318 (+15);

‒ артилерійських систем ‒ 5043 (+15);

‒ РСЗВ ‒ 713 (+2);

‒ засобів ППО ‒ 471 (+2);

‒ літаків ‒ 315 (+0);

‒ гелікоптерів ‒ 313 (+0);

‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4197 (+18);

‒ крилатих ракет ‒ 1377 (+0);

‒ кораблів/катерів ‒ 18 (+0);

‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 7511 (+16);

‒ спеціальної техніки ‒ 756 (+10).

11 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що за добу окупанти без успіху атакували на Куп'янському напрямку – у Надії та на південь від Новоселівського.

10 серпня у Куп'янському районі Харківської області оголосили обов'язкову евакуацію через постійні удари російських загарбників.

З'явився супутниковий знімок понтонного мосту у Чонгарі, який збудували окупанти після успішного удару ЗСУ.

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