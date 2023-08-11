Втрати Росії. Знищено 580 окупантів, 15 артсистем, 12 танків і два засоби ППО
За минулу добу Сили оборони ліквідували 580 окупантів, знищили 15 артилерійських систем, 12 танків та 2 засоби протиповітряної оборони. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 11 серпня 2023 року орієнтовно склали:
‒ особового складу ‒ близько 252 780 (+580) осіб ліквідовано;
‒ танків ‒ 4290 (+12);
‒ бойових броньованих машин ‒ 8318 (+15);
‒ артилерійських систем ‒ 5043 (+15);
‒ РСЗВ ‒ 713 (+2);
‒ засобів ППО ‒ 471 (+2);
‒ літаків ‒ 315 (+0);
‒ гелікоптерів ‒ 313 (+0);
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4197 (+18);
‒ крилатих ракет ‒ 1377 (+0);
‒ кораблів/катерів ‒ 18 (+0);
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 7511 (+16);
‒ спеціальної техніки ‒ 756 (+10).
- 11 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що за добу окупанти без успіху атакували на Куп'янському напрямку – у Надії та на південь від Новоселівського.
- 10 серпня у Куп'янському районі Харківської області оголосили обов'язкову евакуацію через постійні удари російських загарбників.
- З'явився супутниковий знімок понтонного мосту у Чонгарі, який збудували окупанти після успішного удару ЗСУ.
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