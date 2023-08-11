Генштаб: Окупанти атакували у Надії та Новоселовського на Куп'янському напрямку – карта

Російські окупанти минулої доби атакували на Куп'янському напрямку – у Надії та Новоселовського. Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України у ранковому зведенні 11 серпня.

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Протягом доби сталося 34 бойових зіткнень.

На Куп'янському напрямку російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Надії та на південь від Новоселівського Луганської області.

У Бахмутському напрямку окупанти вели невдалі наступальні дії в районі Богданівки Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Авдіївки Донецької області.

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі міста Мар'їнка Донецької області.

На Шахтарському напрямку окупанти вдалися до безуспішних спроб відновити втрачене положення в районі Старомайорського Донецької області.

Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямах, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два – по зенітно-ракетному комплексу противника.

Ракетні війська та артилерія вразили чотири артилерійські засоби на вогневих позиціях, два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дві станції радіоелектронної боротьби та вузол зв'язку противника.

9 серпня Сирський заявив, що окупанти обрали головним напрямком для свого тиску Куп'янськ і створили там наступальне угруповання.

Росія кинула на Куп'янський напрямок роти Шторм Z, розраховуючи на повторення досвіду терористичної організації група Вагнера, проте українські сили потужно протидіють окупантам та посилюють оборону.

За словами спікера ЗСУ Череватого, на Бахмутському напрямку росіяни час від часу намагаються атакувати та потужно застосовують артилерію, але ініціатива залишається за українськими силами.

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