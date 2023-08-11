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Генштаб: Оккупанты атаковали у Надии и Новоселовского на Купянском направлении – карта

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2023, 07:16
Генштаб: Оккупанты атаковали у Надии и Новоселовского на Купянском направлении – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты в минувшие сутки атаковали на Купянском направлении – у Надии и Новоселовского. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке 11 августа.

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В течение суток произошло 34 боевых столкновений.

На Купянском направлении российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе Надии и к югу от Новоселовского Луганской области.

Генштаб: Оккупанты атаковали у Надии и Новоселовского на Купянском направлении – карта

Генштаб: Оккупанты атаковали у Надии и Новоселовского на Купянском направлении – карта

В Бахмутском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области.

Генштаб: Оккупанты атаковали у Надии и Новоселовского на Купянском направлении – карта

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области.

Генштаб: Оккупанты атаковали у Надии и Новоселовского на Купянском направлении – карта

На Шахтерском направлении оккупанты предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области.

Генштаб: Оккупанты атаковали у Надии и Новоселовского на Купянском направлении – карта

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два – по зенитно-ракетному комплексу противника.

Ракетные войска и артиллерия поразили четыре артиллерийских средства на огневых позициях, два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, две станции радиоэлектронной борьбы и узел связи противника.

  • 9 августа Сырский заявил, что оккупанты выбрали главным направлением для своего давления Купянск и создали там наступательную группировку.
  • Россия бросила на Купянское направление роты Шторм Z, рассчитывая на повторение опыта террористической организации группа Вагнера, однако украинские силы мощно противодействуют оккупантам и усиливают оборону. 
  • По словам спикера ВСУ Череватого, на Бахмутском направлении россияне время от времени пытаются атаковать и мощно применяют артиллерию, но инициатива остается за украинскими силами.

Читайте также: Бахмутское направление. Видео операции украинских сил по зачистке от россиян 1,2 км земель

Наталья Медведева
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