У Чонгарі окупанти збудували понтонний міст між пошкодженими – фото з супутника

Росія збудувала понтонний міст через Чонгарську протоку на адмінмежі тимчасово окупованих Херсонської області та Криму після успішного удару ЗСУ. Про це свідчить супутниковий знімок, опублікована OSINT-аналітиком під псевдонімом Def Mon у Twitter.

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Знімок датований 9 серпня, через три дні після удару Сил оборони по мосту.

На світлині видно, що у Чонгарі з'явився третій міст.

Раніше їх було два: залізничний та автомобільний. Новий понтонний міст розташований між ними.

Аналітик зазначив, що це вже не перший удар по Чонгару, а росіяни "мали збудувати міст і запустити його за лічені години".

Наприкінці червня загарбники вже наводили понтонну переправу на Чонгарі після удару ЗСУ по мосту.

6 серпня ЗСУ завдали ударів по Чонгарському та Генічеському мостам, у мережі поширювались світлини наслідків ураження.

22 червня ЗСУ завдали удару по Чонгарському мосту в окупованій Херсонській області. В ОК "Південь" заявили, що пошкодження мостів у районі Чонгара "підірве" логістику окупантів.

29 липня Сили оборони завдали чергового успішного удару по Чонгарському мосту.

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