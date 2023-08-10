У Чонгарі окупанти збудували понтонний міст між пошкодженими – фото з супутника
Росія збудувала понтонний міст через Чонгарську протоку на адмінмежі тимчасово окупованих Херсонської області та Криму після успішного удару ЗСУ. Про це свідчить супутниковий знімок, опублікована OSINT-аналітиком під псевдонімом Def Mon у Twitter.
Знімок датований 9 серпня, через три дні після удару Сил оборони по мосту.
На світлині видно, що у Чонгарі з'явився третій міст.
Раніше їх було два: залізничний та автомобільний. Новий понтонний міст розташований між ними.
Аналітик зазначив, що це вже не перший удар по Чонгару, а росіяни "мали збудувати міст і запустити його за лічені години".
Наприкінці червня загарбники вже наводили понтонну переправу на Чонгарі після удару ЗСУ по мосту.
- 6 серпня ЗСУ завдали ударів по Чонгарському та Генічеському мостам, у мережі поширювались світлини наслідків ураження.
- 22 червня ЗСУ завдали удару по Чонгарському мосту в окупованій Херсонській області. В ОК "Південь" заявили, що пошкодження мостів у районі Чонгара "підірве" логістику окупантів.
- 29 липня Сили оборони завдали чергового успішного удару по Чонгарському мосту.
Читайте також: Генштаб підтвердив: ЗСУ били по Чонгару ракетами Storm Shadow. Це ускладнило постачання РФ
Коментарі