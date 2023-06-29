Росіяни навели понтони на Чонгарі. ЗСУ обіцяють знищувати їх, а також бити по Армянську

Речник оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що Збройні Сили України битимуть по понтонній переправі росіян у тимчасово окупований Крим у районі Чонгара. Про це вона повідомила в ефірі національного телемарафону.

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За її словами, понтонний міст на Чонгарі не є повноцінною альтернативою стаціонарному мосту, а Сили оборони вже мають досвід ударів по логістиці окупантів на Антонівському мосту та греблі у Новій Каховці.



"У принципі тактика дій окупантів нам уже зрозуміла і нами вже вона пройдена. Ми знаємо, що вони робитимуть, як вони намагатимуться облаштувати альтернативу, і в принципі ворог теж знає, що ми працюватимемо досить методично і по цій переправі", — сказала Гуменюк.



Вона зазначила, що пошкодження основного мосту на Чонгарі ускладнює логістику ворога, а альтернативний шлях через Армянськ ближчий до позицій ЗСУ, а тому вогневий контроль там також є.

Вранці 22 червня 2023 року пропагандистські російські ЗМІ повідомили про нібито удари ракетами Storm Shadow по мосту, який з'єднує материкову частину України та Крим. Згодом з'явилася інформація про те, що удари були по двох місцях: по мосту через Чонгарську протоку, де розташовано автомобільний пункт пропуску, а також по переправі через озеро Сиваш західніше. В ОК "Південь" заявили, що пошкодження мостів у районі Чонгара "підірве" логістику окупантів.

У Пентагоні, реагуючи на ракетні удари по Чонгарському мосту, заявили, що Україна сама планує і проводить бойові дії. Читайте також: Херсонський гауляйтер росіян погрожує ударом по Молдові за Чонгар. Кишинів відреагував

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