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Россияне навели понтоны на Чонгаре. ВСУ обещают уничтожать их, а также бить по Армянску

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2023, 10:51
Россияне навели понтоны на Чонгаре. ВСУ обещают уничтожать их, а также бить по Армянску - Фото
Мост на Чонгаре после удара ВСУ (Фото: ресурс оккупантов)

Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что Вооруженные Силы Украины будут бить по понтонной переправе россиян во временно оккупированный Крым в районе Чонгара. Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона.

По ее словам, понтонный мост на Чонгаре не является полноценной альтернативой стационарному мосту, а Силы обороны уже имеют опыт ударов по логистике оккупантов на Антоновском мосту и дамбе в Новой Каховке. 

"В принципе тактика действий оккупантов нам уже ясна и нами уже она пройдена. Мы знаем, что они будут делать, как они будут пытаться обустроить альтернативу, и в принципе враг тоже знает, что мы будем работать достаточно методично и по этой переправе", — сказала Гуменюк.

Она отметила, что повреждение основного моста на Чонгаре усложняет логистику врага, а альтернативный путь через Армянск ближе к позициям ВСУ, а поэтому огневой контроль там также присутствует. 

Армянск и Чонгар (Карта: deepstatemap.live)

  • Утром 22 июня 2023 года пропагандистские российские СМИ сообщили о якобы ударах ракетами Storm Shadow по мосту, соединяющему материковую часть Украины и Крым. Впоследствии появилась информация о том, что удары пришлись по двум местам: по мосту через Чонгарский пролив, где расположен автомобильный пункт пропуска, а также переправе через озеро Сиваш западнее.
  • В ОК "Юг" заявили, что повреждение мостов в районе Чонгара "подорвет" логистику оккупантов.
  • В Пентагоне, реагируя на ракетные удары по Чонгарскому мосту, заявили, что Украина сама планирует и проводит боевые действия.

Читайте также: Херсонский гауляйтер россиян грозит ударом по Молдове за Чонгар. Кишинев отреагировал

Дмитрий Гриниченко
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