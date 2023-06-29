Россияне навели понтоны на Чонгаре. ВСУ обещают уничтожать их, а также бить по Армянску

Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что Вооруженные Силы Украины будут бить по понтонной переправе россиян во временно оккупированный Крым в районе Чонгара. Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона.

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По ее словам, понтонный мост на Чонгаре не является полноценной альтернативой стационарному мосту, а Силы обороны уже имеют опыт ударов по логистике оккупантов на Антоновском мосту и дамбе в Новой Каховке.

"В принципе тактика действий оккупантов нам уже ясна и нами уже она пройдена. Мы знаем, что они будут делать, как они будут пытаться обустроить альтернативу, и в принципе враг тоже знает, что мы будем работать достаточно методично и по этой переправе", — сказала Гуменюк.

Она отметила, что повреждение основного моста на Чонгаре усложняет логистику врага, а альтернативный путь через Армянск ближе к позициям ВСУ, а поэтому огневой контроль там также присутствует.

Утром 22 июня 2023 года пропагандистские российские СМИ сообщили о якобы ударах ракетами Storm Shadow по мосту, соединяющему материковую часть Украины и Крым. Впоследствии появилась информация о том, что удары пришлись по двум местам: по мосту через Чонгарский пролив, где расположен автомобильный пункт пропуска, а также переправе через озеро Сиваш западнее.

В ОК "Юг" заявили, что повреждение мостов в районе Чонгара "подорвет" логистику оккупантов.

В Пентагоне, реагируя на ракетные удары по Чонгарскому мосту, заявили, что Украина сама планирует и проводит боевые действия.

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