В Чонгаре оккупанты построили понтонный мост между поврежденными – фото со спутника

Россия построила понтонный мост через Чонгарский пролив на админгранице временно оккупированных Херсонской области и Крыма после успешного удара ВСУ. Об этом свидетельствует спутниковый снимок, опубликованный OSINT-аналитиком под псевдонимом Def Mon в Twitter.

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Снимок датирован 9 августа, спустя три дня после удара Сил обороны по мосту.

На фото видно, что в Чонгаре появился третий мост.

Раньше их было два: железнодорожный и автомобильный. Новый понтонный мост расположен между ними.

Аналитик отметил, что это уже не первый удар по Чонгару, а россияне "должны были построить мост и запустить его за считаные часы".

В конце июня захватчики уже возводили понтонную переправу на Чонгаре после удара ВСУ по мосту.

6 августа ВСУ нанесли удары по Чонгарскому и Геническому мостам, в сети распространялись фотографии последствий поражения.

22 июня ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту в оккупированной Херсонской области. В ОК "Юг" заявили, что повреждение мостов в районе Чонгара "взорвет" логистику оккупантов.

29 июля Силы обороны нанесли очередной успешный удар по Чонгарскому мосту.

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