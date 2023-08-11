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Потери России. Уничтожены 580 оккупантов, 15 артсистем, 12 танков и два средства ПВО

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2023, 08:04
Потери России. Уничтожены 580 оккупантов, 15 артсистем, 12 танков и два средства ПВО - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 580 оккупантов, уничтожили 15 артиллерийских систем, 12 танков и 2 средства противовоздушной обороны. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 11 августа 2023 года ориентировочно составили:

‒ личного состава ‒ около 252 780 (+580) человек ликвидировано;

‒ танков ‒ 4290 (+12);

‒ боевых бронированных машин ‒ 8318 (+15);

‒ артиллерийских систем ‒ 5043 (+15);

‒ РСЗО ‒ 713 (+2);

‒ средств ПВО ‒ 471 (+2);

‒ самолетов ‒ 315 (+0);

‒ вертолетов ‒ 313 (+0);

‒ БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 4197 (+18);

‒ крылатых ракет ‒ 1377 (+0);

‒ кораблей/катеров ‒ 18 (+0);

‒ автомобильной техники и автоцистерн ‒ 7511 (+16);

‒ специальной техники ‒ 756 (+10).

Фото: Генштаб ВСУ

  • 11 августа Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки оккупанты безуспешно атаковали на Купянском направлении – в Надии и к югу от Новоселовского.
  • 10 августа в Купянском районе Харьковской области объявили обязательную эвакуацию из-за постоянных ударов российских захватчиков.
  • Появился спутниковый снимок понтонного моста в Чонгаре, который построили оккупанты после успешного удара ВСУ.

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Артём Джерипа
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