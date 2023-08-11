Потери России. Уничтожены 580 оккупантов, 15 артсистем, 12 танков и два средства ПВО
За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 580 оккупантов, уничтожили 15 артиллерийских систем, 12 танков и 2 средства противовоздушной обороны. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 11 августа 2023 года ориентировочно составили:
‒ личного состава ‒ около 252 780 (+580) человек ликвидировано;
‒ танков ‒ 4290 (+12);
‒ боевых бронированных машин ‒ 8318 (+15);
‒ артиллерийских систем ‒ 5043 (+15);
‒ РСЗО ‒ 713 (+2);
‒ средств ПВО ‒ 471 (+2);
‒ самолетов ‒ 315 (+0);
‒ вертолетов ‒ 313 (+0);
‒ БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 4197 (+18);
‒ крылатых ракет ‒ 1377 (+0);
‒ кораблей/катеров ‒ 18 (+0);
‒ автомобильной техники и автоцистерн ‒ 7511 (+16);
‒ специальной техники ‒ 756 (+10).
- 11 августа Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки оккупанты безуспешно атаковали на Купянском направлении – в Надии и к югу от Новоселовского.
- 10 августа в Купянском районе Харьковской области объявили обязательную эвакуацию из-за постоянных ударов российских захватчиков.
- Появился спутниковый снимок понтонного моста в Чонгаре, который построили оккупанты после успешного удара ВСУ.
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