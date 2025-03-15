Росія вдарила "шахедами" по п'ятиповерхівці та двох приватних будинках у Чернігові
Фото: Telegram Дмитра Брижинського

Росіяни поцілили "шахедом" по п'ятиповерхівці у Чернігові., інший безпілотник пошкодив два приватні будинки. Про це повідомив очільник військової адміністрації міста Дмитро Брижинський.

Влучання дронів зафіксовано у двох районах обласного центру.

На місці удару по п'ятиповерхівці зайнялася пожежа, працюють рятувальні служби.

Про постраждалих наразі не повідомлялося.

ОНОВЛЕНО. У п'ятиповерхівці зруйновано два верхніх поверхи, повідомив голова обладміністрації В'ячеслав Чаус.

Фото: Telegram Дмитра Брижинського
Фото: Telegram Дмитра Брижинського
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