Росія вдарила "шахедами" по п'ятиповерхівці та двох приватних будинках у Чернігові

Влучання дронів зафіксовано у двох районах обласного центру

Фото: Telegram Дмитра Брижинського

Росіяни поцілили "шахедом" по п'ятиповерхівці у Чернігові., інший безпілотник пошкодив два приватні будинки. Про це повідомив очільник військової адміністрації міста Дмитро Брижинський.

Влучання дронів зафіксовано у двох районах обласного центру.

На місці удару по п'ятиповерхівці зайнялася пожежа, працюють рятувальні служби.

Про постраждалих наразі не повідомлялося.

ОНОВЛЕНО. У п'ятиповерхівці зруйновано два верхніх поверхи, повідомив голова обладміністрації В'ячеслав Чаус.

Фото: Telegram Дмитра Брижинського

14 березня Росія вдарила по Кривому Рогу балістикою. Станом на ранок 15 березня було відомо про 14 постраждалих, ворожий удар прийшовся по нічному клубі, який розташований у житловому районі.

Також ворог вдарив по Одеській області ударними дронами, було знеструмлено Чорноморськ.

Ввечері 14 березня та в ніч на 15 березня Росія атакувала Україну 178 дронами різних типів та двома ракетами "Іскандер". Силам протиповітряної оборони вдалося збити 130 БпЛА, в кількох регіонах є руйнування.