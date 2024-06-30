Російські війська ввечері обстріляли Селидове, пошкоджена шахта

Окупанти завдали удару по місту, розташованому між Покровськом і лінією фронту

Фото: Селидівська МВА

Ввечері у суботу, 29 червня, російські війська обстріляли місто Селидове Донецької області, там пошкоджена шахта. Про це повідомила Селидівська міська рада.

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"29 червня, приблизно о 22:25, російські війська обстріляли Селидове. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено (деякі зруйновано) виробничі приміщення шахти", – йдеться в повідомленні.

Селидове знаходиться на Покровському напрямку, місто розташоване між Покровськом та лінією фронту, яка проходить від нього за 15 км.

Покровський напрямок – найактивніший на фронті, у суботу там було понад 40 бойових зіткнень. Найбільша активність противника зберігається в районі Очеретиного. Ворог не полишає спроб вклинитися в захисні бойові порядки поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Воздвиженки, Сокола, Новоселівки Першої, Прогресу та Уманського.

Лише за один день, за оцінками Генштабу ЗСУ, на цьому напрямку втрати окупантів становили понад 250 осіб, з них 106 — безповоротні. Знищено танк, сім автомобілів та РСЗВ БМ-21 "Град". Пошкоджено сім гармат і мінометів, шість автомобілів та чотири бойових броньованих машини противника.