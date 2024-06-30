Российские войска вечером обстреляли Селидово, повреждена шахта

Оккупанты нанесли удар по городу, расположенному между Покровском и линией фронта

Фото: Селидовская ГВА

Вечером в субботу, 29 июня, российские войска обстреляли город Селидово Донецкой области, там повреждена шахта. Об этом сообщил Селидовский городской совет.

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"29 июня, примерно в 22:25, российские войска обстреляли Селидово. В результате вражеских обстрелов повреждены (некоторые разрушены) производственные помещения шахты", — говорится в сообщении.

Селидово находится на Покровском направлении, город расположен между Покровском и линией фронта, которая проходит от него в 15 км.

Покровское направление – самое активное на фронте, в субботу там было более 40 боевых столкновений. Наибольшая активность противника сохраняется в районе Очеретина. Враг не оставляет попыток вклиниться в защитные боевые порядки вблизи Новоалександровки, Евгеновки, Воздвиженки, Сокола, Новоселовки Первой, Прогресса и Уманского.

Только за один день, по оценкам Генштаба ВСУ, на этом направлении потери оккупантов составили более 250 человек, из них 106 — безвозвратные. Уничтожены танк, семь автомобилей и РСЗО БМ-21 "Град". Повреждены семь орудий и минометов, шесть автомобилей и четыре боевых бронированных машин противника.