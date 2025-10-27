Трамп заявив, що може "дуже швидко" примирити Афганістан із Пакистаном

Президент США переконує, що зможе примирити Афганістан і Пакистан на тлі мирних переговорів між країнами

Афганські мігранти (Фото: EPA / QUDRATULLAH RAZWAN)

Президент США Дональд Трамп заявив, що може "дуже швидко" вирішити кризові відносини між Афганістаном і Пакистаном на тлі мирних переговорів між країнами. Про це він сказав у кулуарах саміту ASEAN у Малайзії, повідомляє агентство Associated Press.

"Я чув, що Пакистан і Афганістан розпочали переговори, але я дуже швидко розв'яжу це питання", – заявив Трамп, додавши, що лідери Пакистану – "чудові люди".

Дві країни ворогують через питання безпеки, і кожна сторона стверджує, що реагувала на агресію іншої під час зіткнень на початку цього місяця.

За даними AP, це були найсмертоносніші бої між ними за кілька років, що ознаменувало низький рівень у відносинах, а також викликало тривогу в регіоні, де збройні угруповання, такі як Аль-Каїда, намагаються відродитися.

Пакистан звинувачує Афганістан у тому, що він закриває очі на бойовиків, які перетинають кордон, щоб нападати. Лідери Талібану, які правлять Афганістаном, ці закиди відкидають.

Другий раунд мирних переговорів між країнами розпочався 25 жовтня у Стамбулі. Його присвятили зміні крихкого перемир'я, досягнутого цього місяця в Досі, на міцну основу для миру і безпеки кордонів.

Попри мирні перемовини делегацій у Стамбулі, у неділю 26 жовтня, пакистанська армія заявила, що вбила 25 бійців під час "відбиття двох серйозних спроб проникнення" вздовж кордону. За її підрахунками, п'ятеро пакистанських солдатів загинули під час перестрілки.

АР стверджує, що перевірити кількість жертв неможливо, адже ця територія є віддаленою і закритою для медіа.

Контрольоване талібами медіа RTA повідомило, що після 15 годин "безперервних обговорень" афганська сторона подала проєкт, в якому основна увага зосереджена на тому, щоб Пакистан не порушував територію і повітряний простір Афганістану і не дозволяв "жодній антиафганській групі чи опозиції використовувати територію Пакистану проти їхньої країни".

Внаслідок бойових дій на початку цього місяця в Афганістані загинули десятки людей і сотні отримали поранення, хоча Пакистан заперечував напад на громадянське населення і заявив, що його метою були бойовики та їхні схованки.

За даними RTA, сторони висловили готовність створити "чотиристоронній канал для моніторингу дотримання угоди про припинення вогню" та обміну інформацією про порушення.