У Пакистані попередили про відкриту війну з Талібаном

Глава МО заявив, що без угоди Пакистан матиме опцію війни з країною-сусідом

Хаваджа Мухаммад Асіф (Фото: ROMAN PILIPEY / EPA)

Міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф заявив, що, на його думку, Афганістан прагне миру, але якщо під час переговорів не вдасться досягти угоди, це може означати "відкриту війну". Про це чиновник заявив у телевізійному виступі 25 жовтня, передає агенція Reuters.

Заява Асіфа пролунала через шість днів після того, як Пакистан і терористичне угрупування Талібан, що контролює Афганістан, домовилися про перемир'я у Катарі після прикордонних сутичок.

Переговори між сторонами у турецькій столиці Стамбулі розпочались 25 жовтня і, як очікується, триватимуть до неділі. Вони є останньою спробою Пакистану й Талібану запобігти повторному спалаху насильства.

Метою цих перемовин є розроблення механізму для забезпечення дотримання перемир'я у довгостроковій перспективі.

Глава Міноборони Пакистану заявив, що впродовж чотирьох-п'яти днів після укладання договору у Катарі інцидентів не було, і обидві сторони дотримуються перемир'я.

"У нас є опція, якщо угода не буде укладена, ми матимемо відкриту війну з ними. Але я бачив, що вони хочуть миру", – пояснив Асіф.