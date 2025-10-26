У Пакистані попередили про відкриту війну з Талібаном
Міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф заявив, що, на його думку, Афганістан прагне миру, але якщо під час переговорів не вдасться досягти угоди, це може означати "відкриту війну". Про це чиновник заявив у телевізійному виступі 25 жовтня, передає агенція Reuters.
Заява Асіфа пролунала через шість днів після того, як Пакистан і терористичне угрупування Талібан, що контролює Афганістан, домовилися про перемир'я у Катарі після прикордонних сутичок.
Переговори між сторонами у турецькій столиці Стамбулі розпочались 25 жовтня і, як очікується, триватимуть до неділі. Вони є останньою спробою Пакистану й Талібану запобігти повторному спалаху насильства.
Метою цих перемовин є розроблення механізму для забезпечення дотримання перемир'я у довгостроковій перспективі.
Глава Міноборони Пакистану заявив, що впродовж чотирьох-п'яти днів після укладання договору у Катарі інцидентів не було, і обидві сторони дотримуються перемир'я.
"У нас є опція, якщо угода не буде укладена, ми матимемо відкриту війну з ними. Але я бачив, що вони хочуть миру", – пояснив Асіф.
- 11 жовтня між Пакистаном і Талібаном спалахнули важкі сутички на кордоні. Напередодні цього Афганістан звинуватив Пакистан у проведенні авіаударів по його столиці Кабулу.
- Цим атакам передували зіткнення між пакистанською армією та бойовиками місцевого Талібану: Ісламабад стверджує, що ті діють з території Афганістану, а Кабул це заперечує. У Пакистані заявляли, що ціллю авіаудару по Кабулу був транспортний засіб, яким користувався ватажок їхнього місцевого Талібану.
- 12 жовтня Пакистан закрив прикордонні переходи з Афганістаном після перестрілок.
- 15 жовтня на кордоні між Пакистаном і Афганістаном спалахнули нові бої з "десятками загиблих", але після цього сторони підписали дводенне перемир'я.
