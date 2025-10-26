Талибану пригрозил открытой войной министр обороны Пакистана

Глава МО заявил, что без соглашения Пакистан будет иметь войну со страной-соседом

Хаваджа Мухаммад Асиф (Фото: ROMAN PILIPEY / EPA)

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что, по его мнению, Афганистан стремится к миру, но если во время переговоров не удастся достичь соглашения, это будет означать "открытую войну". Об этом чиновник заявил в телевизионном выступлении 25 октября, передаёт агентство Reuters.

Заявление Асифа прозвучало через шесть дней после того, как Пакистан и террористическая группировка Талибан, контролирующая Афганистан, договорились о перемирии в Катаре после пограничных столкновений.

Переговоры между сторонами в турецкой столице Стамбуле начались 25 октября и, как ожидается, продлятся до воскресенья. Они являются последней попыткой Пакистана и Талибана предотвратить повторную вспышку насилия.

Целью этих переговоров является разработка механизма для обеспечения соблюдения перемирия в долгосрочной перспективе.

Глава Минобороны Пакистана заявил, что в течение четырех-пяти дней после заключения договора в Катаре инцидентов не было, и обе стороны соблюдают перемирие.

"У нас есть выбор: если соглашение не будет заключено, мы будем иметь открытую войну с ними. Но я видел, что они хотят мира", – пояснил Асиф.