Талибану пригрозил открытой войной министр обороны Пакистана
Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что, по его мнению, Афганистан стремится к миру, но если во время переговоров не удастся достичь соглашения, это будет означать "открытую войну". Об этом чиновник заявил в телевизионном выступлении 25 октября, передаёт агентство Reuters.
Заявление Асифа прозвучало через шесть дней после того, как Пакистан и террористическая группировка Талибан, контролирующая Афганистан, договорились о перемирии в Катаре после пограничных столкновений.
Переговоры между сторонами в турецкой столице Стамбуле начались 25 октября и, как ожидается, продлятся до воскресенья. Они являются последней попыткой Пакистана и Талибана предотвратить повторную вспышку насилия.
Целью этих переговоров является разработка механизма для обеспечения соблюдения перемирия в долгосрочной перспективе.
Глава Минобороны Пакистана заявил, что в течение четырех-пяти дней после заключения договора в Катаре инцидентов не было, и обе стороны соблюдают перемирие.
"У нас есть выбор: если соглашение не будет заключено, мы будем иметь открытую войну с ними. Но я видел, что они хотят мира", – пояснил Асиф.
- 11 октября между Пакистаном и Талибаном вспыхнули тяжелые столкновения на границе. Накануне этого Афганистан обвинил Пакистан в проведении авиаударов по его столице Кабулу.
- Этим атакам предшествовали столкновения между пакистанской армией и боевиками местного Талибана: Исламабад утверждает, что те действуют с территории Афганистана, а Кабул это отрицает. В Пакистане заявляли, что целью авиаудара по Кабулу было транспортное средство, которым пользовался главарь их местного Талибана.
- 12 октября Пакистан закрыл пограничные переходы с Афганистаном после перестрелок.
- 15 октября на границе между Пакистаном и Афганистаном вспыхнули новые бои с "десятками погибших", но после этого стороны подписали двухдневное перемирие.
Комментарии (0)