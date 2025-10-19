Перемирие между Пакистаном и талибами заключили в Катаре

Фото: Министерство иностранных дел / Катар

Пакистан и террористическая группировка Талибан, контролирующая Афганистан, договорились о немедленном прекращении огня во время раунда переговоров в Дохе, столице Катара. О результате переговоров сообщило Министерство иностранных дел последнего.

Встреча в Дохе состоялась при посредничестве Катара и Турции.

Слушайте также Как палестинские террористы поймали Трампа на тщеславии

"Во время переговоров обе стороны договорились о немедленном прекращении огня и создании механизмов для укрепления длительного мира и стабильности между двумя странами", – говорится в сообщении МИД Катара.

Также Пакистан и талибы договорились провести следующие встречи "в ближайшие дни", чтобы обеспечить устойчивость прекращения огня и проверить его выполнение.

Катар надеется, что это соглашение будет способствовать прекращению напряженности на границе между "двумя братскими странами" и "создаст прочную основу для устойчивого мира в регионе".