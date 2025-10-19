Перемирие между Пакистаном и талибами заключили в Катаре
Пакистан и террористическая группировка Талибан, контролирующая Афганистан, договорились о немедленном прекращении огня во время раунда переговоров в Дохе, столице Катара. О результате переговоров сообщило Министерство иностранных дел последнего.
Встреча в Дохе состоялась при посредничестве Катара и Турции.
"Во время переговоров обе стороны договорились о немедленном прекращении огня и создании механизмов для укрепления длительного мира и стабильности между двумя странами", – говорится в сообщении МИД Катара.
Также Пакистан и талибы договорились провести следующие встречи "в ближайшие дни", чтобы обеспечить устойчивость прекращения огня и проверить его выполнение.
Катар надеется, что это соглашение будет способствовать прекращению напряженности на границе между "двумя братскими странами" и "создаст прочную основу для устойчивого мира в регионе".
- 11 октября между Пакистаном и Талибаном вспыхнули тяжелые столкновения на границе. Накануне этого Афганистан обвинил Пакистан в проведении авиаударов по его столице Кабулу. Этим атакам предшествовали столкновения между пакистанской армией и боевиками местного Талибана: Исламабад утверждает, что те действуют с территории Афганистана, а Кабул это отрицает. В Пакистане заявляли, что целью авиаудара по Кабулу было транспортное средство, которым пользовался главарь их местного Талибана.
- 12 октября Пакистан закрыл пограничные переходы с Афганистаном после перестрелок.
- 15 октября на границе между Пакистаном и Афганистаном вспыхнули новые бои с "десятками погибших", но после этого стороны подписали двухдневное перемирие.
