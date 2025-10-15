Пакистан ударил по Афганистану, есть погибшие. Стороны заключили временное перемирие
Патруль Талибана на границе с Пакистаном (Фото: EPA/QUDRATULLAH RAZWAN)

15 октября на границе между Пакистаном и Афганистаном вспыхнули новые бои с "десятками погибших", информируют Reuters и PTV News. Но после этого стороны подписали перемирие на 48 часов.

По информации неназванных собеседников PTV News в сфере безопасности, армия Пакистана нанесла "точечные удары" по ключевым хранилищам афганских талибов. Удары пришлись по провинции Кандагар и столице Кабул.

Сообщается, что якобы были полностью уничтожены афганский батальон Талибана №4 и пограничная бригада №6. По данным собеседников в силах безопасности, были убиты "десятки иностранных и афганских оперативников".

"Собеседники в силах безопасности сообщают, что армия Пакистана имеет все возможности дать решительный и полный отпор любой внешней агрессии", – сказано в публикации.

В то же время афганские талибы заявили, что в результате ударов были якобы убиты более десятка мирных жителей, еще около 100 были ранены. Пакистан в свою очередь сообщил, что четверо мирных жителей получили ранения в результате нападений "сил Талибан" в округе Чаман.

В результате второго инцидента между войсками и боевиками в приграничном районе Пакистана Оракзай погибли шесть пакистанских солдат и еще шестеро получили ранения, сообщили агентству Reuters два представителя служб безопасности.

Атаки вспыхнули, по словам собеседников, во время поисковой операции войск в этом районе после того, как на прошлой неделе в результате нападения боевиков погибли 11 пакистанских солдат.

Как сообщило Reuters, со ссылкой на Министерство иностранных дел Пакистана, после новой стычки стороны договорились о временном прекращении огня сроком на 48 часов, начиная с 18:00 по местному времени Пакистана (16:00 по Киеву). Стороны намерены приложить "искренние усилия для нахождения позитивного решения сложной, но разрешимой проблемы" путем диалога. 

Афганистанталибанпакистан