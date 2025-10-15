Пакистан ударил по Афганистану, есть погибшие. Стороны заключили временное перемирие

Пакистан ударил по ключевым хранилищам афганских талибов, в результате чего погибли десятки людей

Патруль Талибана на границе с Пакистаном (Фото: EPA/QUDRATULLAH RAZWAN)

15 октября на границе между Пакистаном и Афганистаном вспыхнули новые бои с "десятками погибших", информируют Reuters и PTV News. Но после этого стороны подписали перемирие на 48 часов.

По информации неназванных собеседников PTV News в сфере безопасности, армия Пакистана нанесла "точечные удары" по ключевым хранилищам афганских талибов. Удары пришлись по провинции Кандагар и столице Кабул.

پاک فوج کی افغان طالبان کی جارحیت پر جوابی کارروائی ، اہم ٹھکانے تباہ کردیئے



پاک فوج کی جانب سے افغان طالبان کے اہم ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا، سکیورٹی ذرائع



یہ Precision Strikes افغان صوبہ قندھار میں کی گئیں، سکیورٹی ذرائع



ان سٹرائیکس کے نتیجے میں افغان طالبان… pic.twitter.com/tFmRFvj5F4 — PTV News (@PTVNewsOfficial) October 15, 2025

Сообщается, что якобы были полностью уничтожены афганский батальон Талибана №4 и пограничная бригада №6. По данным собеседников в силах безопасности, были убиты "десятки иностранных и афганских оперативников".

"Собеседники в силах безопасности сообщают, что армия Пакистана имеет все возможности дать решительный и полный отпор любой внешней агрессии", – сказано в публикации.

В то же время афганские талибы заявили, что в результате ударов были якобы убиты более десятка мирных жителей, еще около 100 были ранены. Пакистан в свою очередь сообщил, что четверо мирных жителей получили ранения в результате нападений "сил Талибан" в округе Чаман.

В результате второго инцидента между войсками и боевиками в приграничном районе Пакистана Оракзай погибли шесть пакистанских солдат и еще шестеро получили ранения, сообщили агентству Reuters два представителя служб безопасности.

Атаки вспыхнули, по словам собеседников, во время поисковой операции войск в этом районе после того, как на прошлой неделе в результате нападения боевиков погибли 11 пакистанских солдат.

Как сообщило Reuters, со ссылкой на Министерство иностранных дел Пакистана, после новой стычки стороны договорились о временном прекращении огня сроком на 48 часов, начиная с 18:00 по местному времени Пакистана (16:00 по Киеву). Стороны намерены приложить "искренние усилия для нахождения позитивного решения сложной, но разрешимой проблемы" путем диалога.