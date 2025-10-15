Пакистан ударив по Афганістану, є загиблі. Сторони уклали тимчасове перемир'я

Патруль Талібану на кордоні з Пакистаном (Фото: EPA/QUDRATULLAH RAZWAN)

15 жовтня на кордоні між Пакистаном і Афганістаном спалахнули нові бої з "десятками загиблих", інформують Reuters та PTV News. Але після цього сторони підписали перемир'я на 48 годин.

За інформацією неназваних співрозмовників PTV News у сфері безпеки, армія Пакистану завдала "точкових ударів" по ключових сховищах афганських талібів. Удари припали на провінцію Кандагар і столицю Кабул.

پاک فوج کی افغان طالبان کی جارحیت پر جوابی کارروائی ، اہم ٹھکاننے تباہ کردیئے



پاک فوج کی جانب سے افغان طالبان کے اہم ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا، سکیورٹی ذرائع



یہ Precision Strikes افغان صوبہ قندھار میں کی گئیں، سکیورٹی ذرائع



ان سٹرائیکس کے نتیجے میں افغان طالبان pic.twitter.com/tFmRFvj5F4 - PTV News (@PTVNewsOfficial) 15 жовтня 2025 року

Повідомляють, що нібито було повністю знищено афганський батальйон Талібану №4 і прикордонну бригаду №6. За даними співрозмовників у силах безпеки, було вбито "десятки іноземних та афганських оперативників".

"Співрозмовники в силах безпеки повідомляють, що армія Пакистану має всі можливості дати рішучу і повну відсіч будь-якій зовнішній агресії", – ідеться в публікації.

Водночас афганські таліби заявили, що внаслідок ударів було нібито вбито понад десяток мирних жителів, ще приблизно 100 було поранено. Пакистан зі свого боку повідомив, що четверо мирних жителів дістали поранення внаслідок нападів "сил Талібан" в окрузі Чаман.

Унаслідок другого інциденту між військами і бойовиками в прикордонному районі Пакистану Оракзай загинули шість пакистанських солдатів і ще шестеро дістали поранення, повідомили агентству Reuters два представники служб безпеки.

Атаки спалахнули, за словами співрозмовників, під час пошукової операції військ у цьому районі після того, як минулого тижня внаслідок нападу бойовиків загинули 11 пакистанських солдатів.

Як повідомило Reuters, із посиланням на Міністерство закордонних справ Пакистану, після нової сутички сторони домовилися про тимчасове припинення вогню терміном на 48 годин, починаючи з 18:00 за місцевим часом Пакистану (16:00 за київським часом). Сторони мають намір докласти "щирих зусиль для знаходження позитивного вирішення складної, але розв'язної проблеми" шляхом діалогу.