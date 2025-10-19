Перемир'я між Пакистаном і талібами уклали в Катарі

Ісламабад і Кабул домовилися про негайне припинення вогню

Фото: Ministry of Foreign Affairs / Qatar

Пакистан і терористичне угрупування Талібан, що контролює Афганістан, домовилися про негайне припинення вогню під час раунду переговорів у Досі, столиці Катару. Про результат переговорів повідомило Міністерство закордонних справ останнього.

Зустріч у Досі відбулась за посередництва Катару і Туреччини.

Слухайте також Як палестинські терористи впіймали Трампа на марнославстві

"Під час переговорів обидві сторони домовилися про негайне припинення вогню та створення механізмів для зміцнення тривалого миру і стабільності між двома країнами", – йдеться у повідомленні МЗС Катару.

Також Пакистан і таліби домовились провести наступні зустрічі "найближчими днями", щоб забезпечити стійкість припинення вогню й перевірити його виконання.

Катар сподівається, що ця угода сприятиме припиненню напруженості на кордоні між "двома братніми країнами" і "створить міцну основу для сталого миру в регіоні".