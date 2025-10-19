Перемир'я між Пакистаном і талібами уклали в Катарі
Пакистан і терористичне угрупування Талібан, що контролює Афганістан, домовилися про негайне припинення вогню під час раунду переговорів у Досі, столиці Катару. Про результат переговорів повідомило Міністерство закордонних справ останнього.
Зустріч у Досі відбулась за посередництва Катару і Туреччини.
"Під час переговорів обидві сторони домовилися про негайне припинення вогню та створення механізмів для зміцнення тривалого миру і стабільності між двома країнами", – йдеться у повідомленні МЗС Катару.
Також Пакистан і таліби домовились провести наступні зустрічі "найближчими днями", щоб забезпечити стійкість припинення вогню й перевірити його виконання.
Катар сподівається, що ця угода сприятиме припиненню напруженості на кордоні між "двома братніми країнами" і "створить міцну основу для сталого миру в регіоні".
- 11 жовтня між Пакистаном і Талібаном спалахнули важкі сутички на кордоні. Напередодні цього Афганістан звинуватив Пакистан у проведенні авіаударів по його столиці Кабулу. Цим атакам передували зіткнення між пакистанською армією та бойовиками місцевого Талібану: Ісламабад стверджує, що ті діють з території Афганістану, а Кабул це заперечує. У Пакистані заявляли, що ціллю авіаудару по Кабулу був транспортний засіб, яким користувався ватажок їхнього місцевого Талібану.
- 12 жовтня Пакистан закрив прикордонні переходи з Афганістаном після перестрілок.
- 15 жовтня на кордоні між Пакистаном і Афганістаном спалахнули нові бої з "десятками загиблих", але після цього сторони підписали дводенне перемир'я.
