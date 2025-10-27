Трамп заявил, что может "очень быстро" примирить Афганистан с Пакистаном

Президент США убеждает, что сможет примирить Афганистан и Пакистан на фоне мирных переговоров между странами

Афганские мигранты (Фото: EPA / QUDRATULLAH RAZWAN)

Президент США Дональд Трамп заявил, что может "очень быстро" решить кризисные отношения между Афганистаном и Пакистаном на фоне мирных переговоров между странами. Об этом он сказал в кулуарах саммита ASEAN в Малайзии, сообщает агентство Associated Press.

"Я слышал, что Пакистан и Афганистан начали переговоры, но я очень быстро решу этот вопрос", – заявил Трамп, добавив, что лидеры Пакистана – "замечательные люди".

Две страны враждуют из-за вопросов безопасности, и каждая сторона утверждает, что реагировала на агрессию другой во время столкновений в начале этого месяца.

По данным AP, это были самые смертоносные бои между ними за несколько лет, что ознаменовало низкий уровень в отношениях, а также вызвало тревогу в регионе, где вооруженные группировки, такие как Аль-Каида, пытаются возродиться.

Пакистан обвиняет Афганистан в том, что он закрывает глаза на боевиков, пересекающих границу, чтобы нападать. Лидеры Талибана, которые правят Афганистаном, эти упреки отвергают.

Второй раунд мирных переговоров между странами начался 25 октября в Стамбуле. Его посвятили изменению хрупкого перемирия, достигнутого в этом месяце в Дохе, на прочную основу для мира и безопасности границ.

Несмотря на мирные переговоры делегаций в Стамбуле, в воскресенье 26 октября, пакистанская армия заявила, что убила 25 бойцов во время "отражения двух серьезных попыток проникновения" вдоль границы. По ее подсчетам, пятеро пакистанских солдат погибли во время перестрелки.

АР утверждает, что проверить количество жертв невозможно, ведь эта территория является отдаленной и закрытой для СМИ.

Контролируемое талибами медиа RTA сообщило, что после 15 часов "непрерывных обсуждений" афганская сторона представила проект, в котором основное внимание сосредоточено на том, чтобы Пакистан не нарушал территорию и воздушное пространство Афганистана и не позволял "ни одной антиафганской группе или оппозиции использовать территорию Пакистана против их страны".

В результате боевых действий в начале этого месяца в Афганистане погибли десятки людей и сотни получили ранения, хотя Пакистан отрицал нападение на гражданское население и заявил, что его целью были боевики и их тайники.

По данным RTA, стороны выразили готовность создать "четырехсторонний канал для мониторинга соблюдения соглашения о прекращении огня" и обмена информацией о нарушениях.