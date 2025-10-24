У Чехії зібрали гроші на українську ракету "Фламінго" менш ніж за дві доби
Чеська громадська ініціатива "Подарунок для Путіна" зібрала необхідну суму на виробництво української ракети "Фламінго" для Збройних Сил України за менш як 48 годин. Про це повідомили на сторінці волонтерів у Х.
"Пані та панове, дозвольте мені повідомити вам, що збір коштів на придбання української ракети "Фламінго", яка матиме назву DANA 1, завершено. За менш ніж 48 годин вдалося зібрати 12 500 000 крон (близько $596 000. – Ред.)", – йдеться в дописі.
Організатор ініціативи Мартін Ондрачек у коментарі виданню Novinky зазначив, що волонтери розраховували зібрати кошти за тиждень, ажніяк не за 48 годин, що перевершило усі очікування команди.
Відповідаючи на запитання, чи не планує ініціатива відкривати збір на ще одну ракету, Ондрачек сказав, що проведе новий раунд переговорів з виробником "Фламінго" – компанією Fire Point.
"Я вступаю в наступний раунд переговорів з виробником. У нас є угода, яка, можливо, стане досить великим сюрпризом для людей, які долучилися до створення ракети. Я маю знову підтвердити її з ними до кінця тижня", – сказав він, не розкриваючи жодних додаткових подробиць.
Ініціатива "Подарунок для Путіна" оголосила про початок збору на виробництво ракети "Фламінго", яку назвуть DANA 1 – на честь чеської фізикині-ядерниці, 21 жовтня. Після оплати ракету передадуть ЗСУ, які "вирішать, коли її використати, і визначать для неї ціль".
- 30 березня чеські волонтери відправили Україні 15 антидронових систем MR-2.
- 21 липня громадянська ініціатива "Подарунок Путіну" зібрала 60 млн крон (приблизно $2,8 млн) на купівлю шести гаубиць для української армії
- 21 серпня ця ініціатива відкрила збір коштів на п’ять навчальних літаків Alto NG для майбутньої української військової льотної школи.
