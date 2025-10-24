У Чехії зібрали гроші на українську ракету "Фламінго" менш ніж за дві доби

У Чехії менше аніж за 48 годин волонтери зібрали кошти на українську крилату ракету "Фламінго". Її планують передати українському війську

Крилата ракета "Фламінго" (Фото: Darek pro Putina)

Чеська громадська ініціатива "Подарунок для Путіна" зібрала необхідну суму на виробництво української ракети "Фламінго" для Збройних Сил України за менш як 48 годин. Про це повідомили на сторінці волонтерів у Х.

"Пані та панове, дозвольте мені повідомити вам, що збір коштів на придбання української ракети "Фламінго", яка матиме назву DANA 1, завершено. За менш ніж 48 годин вдалося зібрати 12 500 000 крон (близько $596 000. – Ред.)", – йдеться в дописі.

Організатор ініціативи Мартін Ондрачек у коментарі виданню Novinky зазначив, що волонтери розраховували зібрати кошти за тиждень, ажніяк не за 48 годин, що перевершило усі очікування команди.

Відповідаючи на запитання, чи не планує ініціатива відкривати збір на ще одну ракету, Ондрачек сказав, що проведе новий раунд переговорів з виробником "Фламінго" – компанією Fire Point.

"Я вступаю в наступний раунд переговорів з виробником. У нас є угода, яка, можливо, стане досить великим сюрпризом для людей, які долучилися до створення ракети. Я маю знову підтвердити її з ними до кінця тижня", – сказав він, не розкриваючи жодних додаткових подробиць.

Ініціатива "Подарунок для Путіна" оголосила про початок збору на виробництво ракети "Фламінго", яку назвуть DANA 1 – на честь чеської фізикині-ядерниці, 21 жовтня. Після оплати ракету передадуть ЗСУ, які "вирішать, коли її використати, і визначать для неї ціль".

ДОВІДКА Українська крилата ракета "Фламінго" має дальність польоту до 3000 км, швидкість – 900 км/год. Вага боєголовки – до 1150 кг. Ракети використовують реактивний двигун, ймовірно, спочатку призначений для навчально-тренувальних літаків Aero L-39 Albatros, яких в Україні є вдосталь. Ракета стійка до зброї, що впливає на електроніку, та використовує спеціальні системи GPS зі стійкістю до глушіння. Серійне виробництво було розпочато влітку 2025 року.