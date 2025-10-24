В Чехии собрали деньги на украинскую ракету "Фламинго" менее чем за двое суток

В Чехии меньше чем за 48 часов волонтеры собрали средства на украинскую крылатую ракету "Фламинго". Ее планируют передать украинской армии

Крылатая ракета "Фламинго" (Фото: Darek pro Putina)

Чешская общественная инициатива "Подарок для Путина" собрала необходимую сумму на производство украинской ракеты "Фламинго" для Вооруженных Сил Украины за менее чем 48 часов. Об этом сообщили на странице волонтеров в Х.

"Дамы и господа, позвольте мне сообщить вам, что сбор средств на приобретение украинской ракеты "Фламинго", которая будет называться DANA 1, завершен. За менее чем 48 часов удалось собрать 12 500 000 крон (около $596 000. – Ред.)", – говорится в заметке.

Организатор инициативы Мартин Ондрачек в комментарии изданию Novinky отметил, что волонтеры рассчитывали собрать средства за неделю, отнюдь не за 48 часов, что превзошло все ожидания команды.

Отвечая на вопрос, не планирует ли инициатива открывать сбор на еще одну ракету, Ондрачек сказал, что проведет новый раунд переговоров с производителем "Фламинго" – компанией Fire Point.

"Я вступаю в следующий раунд переговоров с производителем. У нас есть соглашение, которое, возможно, станет довольно большим сюрпризом для людей, приобщившихся к созданию ракеты. Я должен снова подтвердить его с ними до конца недели", – сказал он, не раскрывая дополнительные подробности.

Инициатива "Подарок для Путина" объявила о начале сбора на производство ракеты "Фламинго", которую назовут DANA 1 – в честь чешского физика-ядерщика, 21 октября. После оплаты ракету передадут ВСУ, которые "решат, когда ее использовать, и определят для нее цель".

СПРАВКА Украинская крылатая ракета "Фламинго" имеет дальность полета до 3000 км, скорость – 900 км/ч. Вес боеголовки – до 1150 кг. Ракеты используют реактивный двигатель, вероятно, изначально предназначенный для учебно-тренировочных самолетов Aero L-39 Albatros, которых в Украине достаточно. Ракета устойчива к оружию, влияющему на электронику, и использует специальные системы GPS с устойчивостью к глушению. Серийное производство начато летом 2025 года.