В Ірландії заарештували 23 людей під час антиміграційних протестів – відео
(Фото: X / Diarmuid Murray)

У ніч проти 23 жовтня у Дубліні (Ірландія) заарештували 23 людей поблизу готелю Citywest, в якому проживають шукачі прихистку, під час третьої ночі антиміграційних протестів. Про це повідомляє The Gardian.

Антиіммігрантські протести у Дубліні спалахнули після затримання напередодні 26-річного чоловіка, якого правоохоронці звинувачують у сексуальному насильстві над 10-річною дівчинкою 20 жовтня в містечку Сагґарт, що у графстві Дублін.

Сотні протестувальників зібралися біля входу до готелю, де проживають шукачі притулку, деякі з них кидали в правоохоронців камінням, фаєрами, скляними пляшками та дерев'яними дошками, вивішували ірландські прапори та скандували антиімміграційні гасла.

Хоча значна частина натовпу розійшлася протягом ночі, поліція розгорнула додатковий підрозділ громадського порядку за тими, хто залишився на протесті, 22 жовтня невдовзі після 22:00 (20:00 за Києвом).

Комісар поліції Джастін Келлі сказав, що заворушення не були мирним протестом, і додав: "Це було насильство з метою пошкодження будівлі Citywest та залякування тих, хто знаходиться всередині".

Двоє співробітників ірландської поліції були доставлені до лікарні з травмами, яких вони зазнали під час зіткнень з протестувальниками. Один поліціянт отримав удар пляшкою по голові, а інший травмував плече.

Міністр внутрішніх справ Міхал Мартін засудив насильство та заявив, що нападам на поліцію "немає виправдання".

Міністр юстиції Ірландії Джим О'Каллаган заявив, що арештів буде більше. За його словами, поліція професійно відреагувала на "хуліганське насильство" в цьому районі, і що заарештовані будуть "звинувачені, названі й безжально покарані" кримінальною системою правосуддя.

  • 15 жовтня у столиці Ірландії стався напад на 17-річного українського підлітка, він загинув.
  • 18 жовтня суд заарештував у цій справі 17-річного сомалійця.
ірландіякриміналміграційна криза