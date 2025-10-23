В Ірландії заарештували 23 людей під час антиміграційних протестів – відео

У Дубліні сотні протестувальників зіткнулися з близько 40 поліцейськими в третю ніч заворушень через ймовірне насильство над 10-річною дівчинкою

(Фото: X / Diarmuid Murray)

У ніч проти 23 жовтня у Дубліні (Ірландія) заарештували 23 людей поблизу готелю Citywest, в якому проживають шукачі прихистку, під час третьої ночі антиміграційних протестів. Про це повідомляє The Gardian.

Антиіммігрантські протести у Дубліні спалахнули після затримання напередодні 26-річного чоловіка, якого правоохоронці звинувачують у сексуальному насильстві над 10-річною дівчинкою 20 жовтня в містечку Сагґарт, що у графстві Дублін.

The Irish are out at Citywest again tonight following an invader being housed at the Dublin facility being charged with a sex attack on a 10yr old girl.



pic.twitter.com/PNSbU06AH2 — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) October 22, 2025

I said it throughout my live earlier this evening that the Garda van was bait.



It was conveniently parked at the main gate to Citywest Hotel and left unguarded.



It was planted by Gardai to create headlines to replace those about Tusla and the illegal migrant who should have… pic.twitter.com/DG0ljVpikb — Terry K (@TezTruth81) October 21, 2025

Сотні протестувальників зібралися біля входу до готелю, де проживають шукачі притулку, деякі з них кидали в правоохоронців камінням, фаєрами, скляними пляшками та дерев'яними дошками, вивішували ірландські прапори та скандували антиімміграційні гасла.

Хоча значна частина натовпу розійшлася протягом ночі, поліція розгорнула додатковий підрозділ громадського порядку за тими, хто залишився на протесті, 22 жовтня невдовзі після 22:00 (20:00 за Києвом).

Комісар поліції Джастін Келлі сказав, що заворушення не були мирним протестом, і додав: "Це було насильство з метою пошкодження будівлі Citywest та залякування тих, хто знаходиться всередині".

Двоє співробітників ірландської поліції були доставлені до лікарні з травмами, яких вони зазнали під час зіткнень з протестувальниками. Один поліціянт отримав удар пляшкою по голові, а інший травмував плече.

Міністр внутрішніх справ Міхал Мартін засудив насильство та заявив, що нападам на поліцію "немає виправдання".

Thousands out at the scummy ipas hotel not a centre a hotel at city west. Garda pepper spraying folks for fuck all reason. Protectors of rapists. The Irish people should now never forget #citywest #protest pic.twitter.com/pSn7Q38HwB — Yeti (@snappyyeti) October 21, 2025

Міністр юстиції Ірландії Джим О'Каллаган заявив, що арештів буде більше. За його словами, поліція професійно відреагувала на "хуліганське насильство" в цьому районі, і що заарештовані будуть "звинувачені, названі й безжально покарані" кримінальною системою правосуддя.