В Ірландії сомалійцю висунули звинувачення у вбивстві 17-річного українця

В Ірландії 17-річному сомалійцю висунули обвинувачення у вбивстві свого однолітка з України в центрі для біженців у Дубліні. Про це повідомив ірландський мовник RTE.

Обвинувачений, ім'я якого не називають, оскільки він неповнолітній, ввечері у суботу, 18 жовтня, постав перед суддею Трізою Келлі в Дублінському окружному суді. Суд ухвалив рішення заарештувати юнака. Його відправили у дитячий слідчий ізолятор Оберстаун у Дубліні.

Детектив-сержант Марк Квілл заявив, що хлопець "нічого не відповів", коли перед цим йому висунули обвинувачення у присутності соціального працівника та перекладача.

Адвокату обвинуваченого Ендрю Волшу передали постанову про те, що його клієнту нададуть негайну психіатричну та медичну допомогу в слідчому ізоляторі. Крім того, на наступному слуханні буде присутній перекладач із сомалійської.

Очікується, що обвинуваченого приведуть до суду у справах дітей 21 жовтня. Його адвокат попросив, щоб той був присутній особисто, а не через відеозв’язок.

Про вбивство 17-річного українця в Дубліні стало відомо 16 жовтня. За даними журналістів, вбито Вадима Давиденка, який перебував у країні менш як тиждень.

