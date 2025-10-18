В Ирландии сомалийцу предъявили обвинения в убийстве 17-летнего украинца

Полиция (Иллюстративное фото: Marie Therese Hurson/EPA)

В Ирландии 17-летнему сомалийцу предъявили обвинение в убийстве своего сверстника из Украины в центре для беженцев в Дублине. Об этом сообщил ирландский вещатель RTE.

Обвиняемый, имя которого не называют, поскольку он несовершеннолетний, вечером в субботу, 18 октября, предстал перед судьей Тризой Келли в Дублинском окружном суде. Суд принял решение арестовать юношу. Его отправили в детский следственный изолятор Оберстаун в Дублине.

Читайте также После убийства украинки в США: что надо знать о личной безопасности

Детектив-сержант Марк Квилл заявил, что парень "ничего не ответил", когда перед этим ему предъявили обвинения в присутствии социального работника и переводчика.

Адвокату обвиняемого Эндрю Уолшу передали постановление о том, что его клиенту предоставят немедленную психиатрическую и медицинскую помощь в следственном изоляторе. Кроме того, на следующем слушании будет присутствовать переводчик с сомалийского.

Ожидается, что обвиняемого приведут в суд по делам детей 21 октября. Его адвокат попросил, чтобы тот присутствовал лично, а не через видеосвязь.

Об убийстве 17-летнего украинца в Дублине стало известно 16 октября. По данным журналистов, убит Вадим Давыденко, который находился в стране менее недели.

22 августа произошло убийство 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в США. На видео, которое опубликовала Транспортная система района города Шарлотт, видно украинку: она сидит в поезде, когда мужчина наносит ей несколько ножевых ранений сзади. От полученных травм женщина скончалась. Полиция задержала нападавшего.

8 сентября Трамп выразил соболезнования семье убитой женщины, а впоследствии использовал трагедию против своих политических оппонентов из Демократической партии. Он требует смертной казни для мужчины, который убил украинку.