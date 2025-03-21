Зеленський: На зустрічі в Саудівській Аравії обговорять деталі припинення далекобійних ударів

Володимир Зеленський (Фото: SVEN HOPPE / EPA)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на майбутній зустрічі в Саудівській Аравії обговорюватимуться технічні деталі припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі. Про це політик розповів під час пресконференції з чеським колегою Петром Павелом, яку транслювало Суспільне.

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"Україна підтримала з самого початку позицію США про безумовне припинення вогню. Чому? Тому що не потрібно тоді мати 10-20, я не знаю скільки, зустрічей на технічному рівні, щоб обговорювати умови [часткового перемир'я]... Я вважаю, що це більш швидкий варіант, але ми не будемо проти будь-якого формату, будь-яких кроків до безумовного припинення вогню", – розповів український лідер.

Зеленський зазначив, що першим кроком до безумовного перемир'я може бути припинення ударів ракетами або іншою далекобійною зброєю по енергетичних об'єктах та іншій цивільній інфраструктурі – і саме стосовно цього відбуватиметься технічна зустріч у Саудівській Аравії.

За словами президента, є запитання стосовно того, які саме та яка кількість об'єктів має враховуватися як "інша цивільна інфраструктура" – й українська команда буде готова представити список "цивільних об'єктів і напрямків, де б ми це [перемир'я] бачили".

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"Але я не можу вам сказати, чим закінчиться ця зустріч, тому що ми бачимо технічні команди. Я думаю, що було б добре, щоб зустріч закінчилась якимось результатом, який може нас наближати до повного припинення вогню. І саме від цього буде залежати результат, якщо сторони дійсно хочуть цього, або роблять вигляд, що вони цього хочуть", – додав голова держави.

Він наголосив, що Україна дійсно хоче припинення вогню, її команда буде "на достатньо високому рівні, [до неї увійдуть] технічно-професійні люди".

Також до української делегації увійде міністр оборони Рустем Умєров, додав Зеленський.

На його думку, українські представники будуть готові "бути дуже швидкими й дуже предметними", і питання точно не в команді України.