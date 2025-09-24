Зеленський відповів на закиди ведучого Fox News щодо корупції й авторитаризму

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заперечив закиди стосовно корупції та нібито узурпації влади його командою. В інтерв'ю Fox News він наголосив, що здійснюються антикорупційні реформи у державі.

Ведучий зазначив, що "люди у всьому світі, зокрема і США, стурбовані корупцією" всередині України, а також тим, "куди зникають усі гроші" і чому не проводяться вибори.

Він також процитував видання Politico, яке написало про "зростання невдоволення" у партійних лавах щодо нібито авторитарного стилю управління Зеленського і зневажливого ставлення до парламенту.

На це президент відповів: "Насамперед це – неправда. Всі антикорупційні реформи парламент цього скликання голосує більшістю, а більшість – це наша партія. Усе, усі зміни в антикорупційних інфраструктурах – усе голосувалось, впродовж цих років, навіть під час війни".

Він додав, що усі європейські інституції завжди підтримують цю інфраструктуру.