Зеленский ответил на упреки ведущего Fox News относительно коррупции и авторитаризма

Владимир Зеленский (Фото: Офис Президента)

Президент Владимир Зеленский опроверг упреки относительно коррупции и якобы узурпации власти его командой. В интервью Fox News он отметил что проведении антикоррупционных реформ в государстве.

Ведущий отметил, что "люди во всем мире, в том числе и США обеспокоены коррупцией" внутри Украины и обеспокоены тем, "куда исчезают все деньги", и почему не проводятся выборы.

Он также процитировал издание Politico, которое написало о "росте недовольства" в партийных рядах относительно якобы авторитарного стиля управления Зеленского и якобы пренебрежительного отношения к парламенту.

На это президент ответил: "Прежде всего это – неправда. Все антикоррупционные реформы парламент этого созыва голосует большинством, а большинство – это наша партия. Все, все изменения в антикоррупционных инфраструктурах – все голосовалось, в течение этих лет, даже во время войны".

Он добавил, что все европейские институты всегда поддерживают эту инфраструктуру.