Trustee Plus анонсував нове оновлення: все, що варто знати про майбутній реліз

Trustee Plus презентує новий криптогаманець, який обіцяє значні зміни у сфері цифрових фінансів в Україні.

Компанія Trustee Plus готує запуск оновленої версії свого криптогаманця. Реліз заплановано на 5 березня 2025 року, він має відкрити нову еру в українській криптоіндустрії. Оновлення надасть клієнтам новий погляд на взаємодію з цифровими активами.

Для тестування нововведень сформували спеціалізовану групу, яка отримала ранній доступ до свіжої версії застосунку. Крім того, розробники створили сайт з таймером зворотного відліку, що відстежує дату релізу нового гаманця.

На цьому ресурсі кожен охочий може зареєструватися для участі в закритій Telegram-групі. Там буде публікуватися вся інформація про прийдешнє оновлення. Також учасники зможуть виграти унікальні призи від компанії.

Хоча точні деталі оновлень поки не розкрито, команда впевнена, що це стане значущою подією як для місцевого, так і для світового ринку криптовалют. Основний акцент зроблено на впровадження передових технологій і створення зручності для користувачів.

"Що ми готуємо для нашої аудиторії? Я б назвав це справжньою революцією, яка стирає межу між криптовалютами та традиційними грошима. Це революція, створена самими користувачами, їхніми бажаннями та поглядом на майбутнє. Усе це ми втілимо в новому Trustee Plus", — заявив Вадим Груша, генеральний директор компанії.

Аналітики підкреслили, що 2024 рік став для фірми справжнім успіхом. Криптогаманець Trustee Plus завантажили понад 700 000 разів, а кількість обмінних операцій перевищила 27,3 мільйона. Ба більше, понад 151 000 клієнтів оформили криптокарти, що значно збільшило аудиторію проєкту.

Компанія пропонує своїм клієнтам зручні способи конвертації активів, як-от обмін USDT на usd coin, поповнення гаманця без комісій і можливість вивести активи на банківську карту. Платіжна картка Trustee Plus також дає змогу розраховуватися в магазинах з POS-терміналом і на онлайн-ресурсах.

Експерти з галузі високо оцінюють роботу компанії. Видання Incrypted включило Trustee Plus в топ-10 криптогаманців 2025 року. Фахівці відзначили інноваційні рішення фірми та високий ступінь клієнтоорієнтованості.

Користувачі також активно залишають позитивні відгуки про Trustee на профільних форумах. За їхніми словами, розробники приділяють багато уваги безпеці, зручності та розширенню можливостей криптогаманця.