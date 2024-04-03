VARUS сплатив 1,1 млрд грн податків до бюджету України
Тільки за 2023 рік мережа сплатила понад 1,1 мільярда гривень податків до державного бюджету.
Крім того, VARUS системно підтримує збройні сили України та гуманітарні проєкти. Компанія бере участь у кожному масштабному зборі платформи UNITED24 та задонатила мільйони гривень на морські дрони для СБУ, дрони-камікадзе та ловці шахедів. Разом зі своїми клієнтами VARUS також зібрали та передали близько 4 млн гривень на проєкт "Дитинство без війни", який займається евакуацією українських дітей-сиріт до Туреччини.
У 2022-2023 роках VARUS вдалось не тільки зберегти бізнес і робочі місця та продовжувати забезпечувати українців якісними продуктами. Компанія також продовжила розвиватись, відкривати нові магазини, розширювати географію та створювати нові робочі місця, у тому числі — для вимушених переселенців та ветеранів. З початку повномасштабного вторгнення у VARUS працевлаштували понад 900 ВПО. Крім того, спільно з ПРООН та урядом Німеччини запустили програму навчання і працевлаштування для тих, хто втратив роботу.
Ритейл був та залишається надійним економічним тилом в умовах повномасштабної війни. А мережа супермаркетів VARUS, яка входить у ТОП-5 продуктового ритейлу України, продовжує свою роботу, аби забезпечувати українців якісними товарами, підтримувати економіку та робити свій вклад у Перемогу.
Довідка.
VARUS — мережа супермаркетів, що представлена на ринку продуктового ритейлу України компанією "Омега". Перший магазин мережі відкрився у 2003 році у Дніпрі, наразі загальна кількість — 109 супермаркетів у різних містах України та DarkStore у Києві. Мережа VARUS працює в кількох форматах: класичні супермаркети, магазини To Go і сервіс усвідомлених покупок VARUS.UA.