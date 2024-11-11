Ваш ідеальний відпочинок у Карпатах: від комфорту до адреналіну

Карпати – регіон України з унікальною природою, цілющими джерелами та багатою історією, що приваблює туристів цілий рік.

Карпати – регіон України, що поєднав у собі первозданну природу з різноманітними ландшафтами, чисте гірське повітря, цілющі джерела. Цей край має багату історію, звичаї та народні традиції. Все це створює відмінні можливості для відпочинку, відновленню життєвих сил та здоров’я, отримання яскравих вражень та емоцій..

Перлиною Карпат по праву вважається Закарпаття з його унікальними екосистемами – гірськими ріками, лісами, водоспадами, термальними джерелами, мальовничими краєвидами та цілющим повітрям. Ось чому саме Закарпаття є найбільш популярним місцем для відпочинку в будь-яку пору року. Бальнеологічні санаторії, численні пансіонати, відпочинкові та готельно-туристичні комплекси, бази відпочинку, лижні курорти розташовані саме тут та пропонують свої послуги як любителям активного відпочинку, так і тим, хто полюбляє тишу і спокій в оточенні мальовничих гірських краєвидів.

Відпочинок в Закарпатті від Воєводино

Відпочити у Карпатах та отримати нові яскраві емоції запрошує відпочинковий комплекс Воєводино – один із найкращих екокурортів України. Це ідеальний вибір для сімей з дітьми, закоханих пар, молодіжних компаній, а також для пар поважного віку, які мріють про відпочинок в атмосфері спокою та затишку, в оточенні казкової природи, гуцульського колориту і комфорту.

Виняткове розташування курорту в підніжжі гір в оточенні карпатського лісу та мальовничих природних ландшафтів в поєднанні з високопрофесійним рівнем обслуговування подарують вам незабутній відпочинок в Карпатах високого комфорту.

Проживання

Для наших гостей пропонуємо номери в різних категоріях – від затишних номерів класу "Стандарт" та "Комфорт" до апартаментів "Люкс" та "Напівлюкс". Для сімейного відпочинку ми пропонуємо сімейні номери різного рівня комфорту та направленості. Ціни залежать від кількості спальних місць у номері та наявності додаткових послуг та зручностей.

Якщо ви проти шуму та гамірних компаній, а навпаки бажаєте тихо в колі сім’ї проводити відпочинок, рекомендуємо зняти затишні сімейні котеджі з каміном, широкими терасами та зоною барбекю. Номери оснащені всім необхідним для комфортного відпочинку, а вигляд з вікна та чисте гірське повітря приноситимуть естетичне та фізичне задоволення.

Вас приємно здивує чудовий сервіс та безліч додаткових безкоштовних послуг, таких як сніданок в форматі шведського столу, користування басейнами, тренажерним залом, паркінгом, WI-FI в кожному номері та по всій території.

SPA відпочинок

Ваш відпочинок в Voevodyno може продовжитися у нашому власному SPA центрі в комплексі зі СПA та beauty процедурами.

До ваших послуг також критий басейн в затишній аква зоні SPA-центру та:

соляна кімната;

фітобочка;

гарячі закарпатські чани;

сауна та лазня;

масажі в різних техніках;

тренажерний зал.

Дозвілля та розваги

Для любителів гарячих відчуттів ми можемо запропонувати активний відпочинок, що гарантує цікаві пригоди, сплеск адреналіну та приємні спогади. Наш курорт пропонує захоплююче провести час і скористатися такими можливостями:

тури на квадроциклах – подарують неймовірний драйв при подоланні перешкод на крутих гірських пагорбах та лісових дорогах;

піші походи в гори – це один із найкращих способів відпочити та насолодитися красою природи;

велосипедні маршрути – у нас ви можете взяти велосипеди в оренду різного призначення як для тихої прогулянки алеями парку Шенборна, так і отримати задоволення від спуску гірськими схилами;

кінний туризм – в Воєводино коні це особлива любов. І якщо ви мріяли займатися кінним спортом, Воєводино дарує вам можливість навчитися твердо триматися в сідлі;

лижні спуски – діють декілька лижних трас з бугельними підйомниками;

зіп-лайн – це система схожа на "американські гірки" підвішена на канатах між деревами, з підйомами, спусками і крутими віражами.

Крім цього ми можемо запропонувати чудову прогулянку маршрутами підвісного мотузкового парку, пограти з друзями в пейнтбол, теніс або постріляти з лука, а взимку покататися на санках, тюбах, лижах, ковзанах, проїхатися у санях по свіжому снігу.

Привітна атмосфера, порівняно низькі ціни і гостинний персонал, що забезпечують гостям високий рівень комфорту є серйозними причинами вибрати для свого відпочинку саме Воєводино.