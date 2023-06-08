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08.06.2023, 13:30

У Львові відбувся Всеукраїнський лісопромисловий форум

У Львові відбувся Всеукраїнський лісопромисловий форум - Фото

В рамках XXIV Міжнародної виставки "Деревообробка", галицькі експозиції" відбувся IV Всеукраїнський лісопромисловий форум "Лісова галузь України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку". Захід традиційно проходить у Львові з 1998 року і є одним з перших в Україні з цієї тематики.

Виставка щорічно збирає представників лісової, деревообробної, меблевої галузі як майданчик для обміну досвідом, переговорів та обговорення актуальних питань сьогодення.

Цього річ на захід завітали Представники Офісу Президента, Кабінету Міністрів України, міністерств, лісових господарств, науковці, підприємці, представники ліцензованих товарних бірж.

Присутні обговорили особливості функціонування лісопромислового сектору України в умовах воєнного стану, реформу лісової галузі її здобутки та перспективи, роль громадських об’єднань деревообробників та лісозаготівельників, актуальні питання біржової торгівлі деревиною і її ефективність та інше.

Як зазначили учасники форуму – лісова галузь реформується, наразі ще існує багато проблем які потребують вирішення, але в цілому відчуваються позитивні зміни. Галузь за останні роки стала більш ефективною, а ринок деревини прозорим та доступним для деревообробників з усіх регіонів України.

"Представники деревообробних підприємств отримали відповіді на питання, які їх хвилюють і стосовно лісового господарства, і щодо реалізації деревини на ліцензованих товарних біржах. Позитивним є те, що всі учасники процесу готові спільно працювати над подальшим покращенням галузі у заданому векторі. Ми дякуємо всім організаторам виставки за проведений захід", – зазначив Андрій Циганок, директор ГС "Асоціація деревообробних підприємств".

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Теги: всеукраїнський лісопромисловий форум
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