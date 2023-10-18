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18.10.2023, 14:55

Як вибрати чоловічу сумку через плече

Этот материал также доступен на русском
Як вибрати чоловічу сумку через плече - Фото

Серед універсальних аксесуарів, призначених не лише для жінок, а й для чоловіків, варто виділити сумку.

Їхня різноманітність на сьогодні є досить широкою, тому потрібно зробити все можливе для того, щоб підібрати дійсно якісний, багатофункціональний і візуально привабливий аксесуар, який підійде під стиль конкретної людини. 

Різновиди чоловічих сумок через плече 

Такий аксесуар, як чоловіча шкіряна сумка через плече, є досить зручним предметом у повсякденному носінні. Їхня різноманітність настільки широка, що можна підібрати відповідний варіант не тільки на кожен день, але й знайти гарний виріб, який органічно впишеться в діловий стиль. Серед моделей чоловічих сумок через плече виділяють такі:

  • месенджер;
  • планшет;
  • спортивні моделі. 

Для зберігання різних видів документів та інших досить об'ємних предметів ідеально підійде сумка-месенджер. Зазвичай такі аксесуари виготовляються із досить м'якої шкіри. Як декоративні елементи часто застосовуються різні застібки, заклепки, ремені та величезна кількість додаткових кишень. Ручка при цьому досить щільна, що забезпечує зручність при носінні. 

Крім цього, варто звернути увагу на те, що сумка месенджер, виготовлена зі шкіри, ідеально підійде під діловий стиль, оскільки сам матеріал є представницьким і чудово поєднується з класичними костюмами. Основа таких сумок через плече може бути жорсткою чи м'якою. Такі аксесуари мають гарну місткість, у внутрішній частині є безліч кишеньок. Підбирати таку сумку рекомендується безпосередньо під ремінь штанів або під взуття. 

Якщо чоловік систематично ходить у спортивний зал або ж їздить у відрядження, варто звернути увагу на спортивні сумки через плече. Розмір такого аксесуару може бути різноманітним, що підбирається індивідуально, з особливостей використання сумки. Як застібки часто використовуються звичайні блискавки, а також така сумка може бути декорована величезною кількістю елементів фурнітури. 

Кожна з представлених моделей чоловічих сумок через плече знайшла застосування для конкретного випадку. Але щоб аксесуар прослужив якісно великий проміжок часу, дуже важливо керуватися деякими порадами та правилами вибору таких виробів. 

На які елементи варто дивитись при покупці чоловічої сумки через плече? 

Відвідуючи магазин чоловічих сумок для придбання аксесуарів, дуже важливо звертати увагу на такі елементи, як:

  • розмір;
  • прошивка;
  • комфорт у плані догляду за виробом. 

Підбирати розмір сумки необхідно виходячи з того, скільки речей буде носитися всередині неї. У тому випадку, якщо розмір сумки буде надмірно маленьким, то систематичний надмірний тиск може призвести до її швидкого пошкодження. Якщо ж аксесуар, навпаки, дуже великий, це може викликати низку незручностей, оскільки речі постійно губляться всередині нього. 

Особливу увагу варто привернути до уваги якість прошивки всіх швів. Всі краї повинні бути гладкими, рівними, а також не повинно бути ниток, що стирчать в різні боки. Саме якісна прошивка відповідає за те, що через один тиждень використання сумка не розлізеться. Якщо сумка буде експлуатуватися систематично, дуже важливо замислитись про якісний догляд за нею. Саме тому такий варіант, як шкіра, є найпростішим у плані догляду матеріалом, тому що впоратися із забрудненнями допоможуть звичайні вологі серветки.

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Теги: чоловіча сумка
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