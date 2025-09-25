У четвер, 25 вересня, молдовського олігарха Володимира Плахотнюка екстрадували з Греції до Молдови, повідомило місцеве видання NewsMaker.

Плахотнюка у Молдові звинувачують у системному розграбуванні державних ресурсів, корупції на найвищому рівні та підриві демократичних інституцій. Він очолював Демократичну партію Молдови й належав до числа найбагатших людей своєї країни, отримавши прізвисько "господар Молдови".

У 2019 році Плахотнюк терміново виїхав із Молдови після оголошення про відставку наближеного до нього уряду.

З початку 2025 року Плахотнюк перебував у міжнародному розшуку, і 22 липня його затримали в Греції, коли він намагався вилетіти в Дубай. Правоохоронні органи Греції знайшли у нього паспорти семи країн світу, зокрема й український паспорт на ім'я Михайло Таушанжи.

Молдова подала запит про екстрадицію Плахотнюка, і він погодився повернутися в країну.

Олігарха-втікача доставили до Кишинева під конвоєм у наручниках прямим рейсом з Афін. Напередодні міністерка юстиції Молдови Вероніка Михайлов-Морару повідомила, що відразу після прибуття його мають помістити під арешт в одиночну камеру в'язниці №13.