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24.06.2019, 11:11

"Хозяин Молдовы" ушел из Демпартии, но мандат себе оставил

"Хозяин Молдовы" ушел из Демпартии, но мандат себе оставил - Фото
Владимир Плахотнюк (фото - facebook.com/plahotniuc)

Олигарх Владимир Плахотнюк уверяет, что ни на какую должность в партии претендовать не собирается. Мандат, однако, не отдаст.

Сегодня, 24 июня, молдавский олигарх Владимир Плахотнюк решил сложить полномочия председателя Демократической партии Молдовы, "чтобы прекратить шантаж и давление", которому из-за него якобы подвергаются депутаты ДПМ, а также для возобновления диалога демократов с проевропейскими фракциями. Об этом он сообщил в Facebook.

От депутатского мандата он не отказывается: говорит, это не из-за неприкосновенности, а потому что мандат предоставили ему жители Ниспорен, "и решение об отказе от него он должен обсуждать с ними".

Демопартия, пишет Плахотнюк, перешла в оппозицию - она отказалась от альянса "с партией с чуждой Молдове программой, идущей вразрез с интересами граждан страны". Олигарх считает, что противники "хотят бороться со мной, но делают это с партией, что плохо сказывается как на ДПМ, так и на проевропейских партиях из нынешнего альянса".

Плахотнюк сообщил, что предложил коллегам в ближайшее время созвать съезд партии для избрания преемника и утверждения новой повестки.

В СМИ политик известен как "хозяин Молдовы" из-за существенного влияния на политику и экономически-социальную сферу страны.

8 июня Конституционный суд Молдовы постановил распустить парламент. Президент Игорь Додон отказался. Новый премьер Майя Санду принесла присягу, ее назначение подписал президент. КСМ признал незаконными все назначения и документы, которые в будущем примет парламент. 9 июня КСМ снова временно отстранил Додона, его полномочия передали экс-премьеру Павлу Филипу от Демпартии, не признававшей смену власти. Тот подписал указ о роспуске и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Позднее ДПМ все-таки отказалась от власти, чтобы вывести страну из кризиса.

В РФ ранее заявили, что Плахотнюк якобы предлагал федерализацию страны. Сейчас олигарх находится за пределами страны.

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Теги: Молдова, владимир плахотнюк, Демократическая партия Молдовы
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