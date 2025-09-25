В четверг, 25 сентября, молдовского олигарха Владимира Плахотнюка экстрадировали из Греции в Молдову, сообщило местное издание NewsMaker.

Плахотнюка в Молдове обвиняют в системном разграблении государственных ресурсов, коррупции на самом высоком уровне и подрыве демократических институтов. Он возглавлял Демократическую партию Молдовы и принадлежал к числу самых богатых людей своей страны, получив прозвище "хозяин Молдовы".

В 2019 году Плахотнюк срочно выехал из Молдовы после объявления об отставке приближенного к нему правительства.

С начала 2025 года Плахотнюк находился в международном розыске, и 22 июля его задержали в Греции, когда он пытался вылететь в Дубай. Правоохранительные органы Греции нашли у него паспорта семи стран мира, в том числе и украинский паспорт на имя Михаил Таушанжи.

Молдова подала запрос об экстрадиции Плахотнюка, и он согласился вернуться в страну.

Беглого олигарха доставили в Кишинев под конвоем в наручниках прямым рейсом из Афин. Накануне министр юстиции Молдовы Вероника Михайлов-Морару сообщила, что сразу по прибытии его должны поместить под арест в одиночную камеру тюрьмы №13.