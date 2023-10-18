Українські захисники FPV-дроном знищили російський танк на Донеччині, внаслідок детонації у того відлетіла башта. Відео опублікував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, роботу виконала ударна рота БпЛА 79-ї десантно-штурмової бригади PERUN GROUP.

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"Бійці майстерно поцілили в боєкомплект танка Т-62 FPV-дроном. Далі була потужна детонація та знищений ущент російський мотлох", – написав Федоров.

Т-62 почали випускати ще у 1962 році, тобто цьому танку може бути понад 60 років.

На початку 2023 року Британська розвідка писала, що з літа 2022 року росіяни зняли зі зберігання близько 800 танків Т-62, на деяких із них встановлені модернізовані системи прицілювання, "які, найімовірніше, підвищать їхню ефективність у нічний час".

Один із таких танків затрофеїли українські захисники під час звільнення Херсона восени 2022 року.

"Щодня маємо вибухові результати Армії дронів на передовій. Щотижня нові партії безпілотників підсилюють фронт. Працюємо, щоб воювали дрони, а не люди", – підсумував глава Мінцифри.

На відео український дрон влітає у російський танк, у того відлітає башта – наслідок детонації боєкомплекту.

У серпні дрони українського виробництва Vampire уразили російський склад і бойову броньовану машину окупантів на Бахмутському напрямку – відео ударів.

У вересні проєкт "Армія дронів" передав на фронт ще понад 1700 БпЛА, зокрема і секретні зразки - відео з безпілотниками.

У мережі поширюється відео, як стверджується, нічної атаки 17 жовтня на аеродром російських загарбників у тимчасово окупованому Бердянську.

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