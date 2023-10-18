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У российского танка отлетела башня от удара украинского FPV-дрона – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2023, 13:55
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Украинские защитники FPV-дроном уничтожили российский танк в Донецкой области, в результате детонации у того отлетела башня. Видео опубликовал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, работу проделала ударная рота БпЛА 79-й десантно-штурмовой бригады PERUN GROUP.

"Бойцы искусно попали в боекомплект танка Т-62 FPV-дроном. Дальше была мощная детонация и уничтожен до основания российский хлам", – написал Федоров.

Т-62 начали выпускать еще в 1962 году, то есть этому танку может быть более 60 лет.

В начале 2023 года Британская разведка писала, что с лета 2022 года россияне сняли с хранения около 800 танков Т-62, на некоторых из них установлены модернизированные системы прицеливания, "которые, скорее всего, повысят их эффективность в ночное время".

Один из таких танков затрофеили украинские защитники во время освобождения Херсона осенью 2022 года.

"Ежедневно есть взрывные результаты Армии дронов на передовой. Еженедельно новые партии беспилотников усиливают фронт. Работаем, чтобы воевали дроны, а не люди", – подытожил глава Минцифры.

На видео украинский дрон влетает в российский танк, у того отлетает башня – следствие детонации боекомплекта.

  • В августе дроны украинского производства Vampire поразили российский склад и боевую бронированную машину оккупантов на Бахмутском направлении – видео ударов.
  • В сентябре проект "Армия дронов" передал на фронт еще более 1700 БпЛА, в том числе и секретные образцы – видео с беспилотниками.
  • В сети распространяется видео, как утверждается, ночной атаки 17 октября на аэродром российских захватчиков во временно оккупированном Бердянске.

Читайте также: HIMARS ударил по дроноводам ZALA на юге по наведению Сил спецопераций – видео

Артём Джерипа
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войнаМихаил Федоровт-62FPV-дрон79 ОДШБр
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