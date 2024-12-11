"Виготовляли важкі психотропи". На Черкащині правоохоронці взяли наркосиндикат – фото

Фігуранти планували масштабуватися на всю Україну, заявили в СБУ

Фото: СБУ

Правоохоронці заявили про знешкодження наркосиндикату, котрий виготовляв масштабні партії психотропних речовин у Черкаській області. Про спільну роботу Служби безпеки України та Національної поліції повідомляє пресслужба СБУ.

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Відомство заявляє про нейтралізацію злочинного угруповання, котре займалося виготовленням важких психотропів (амфетаміну, мефедрону та Альфа-PVP) для продажу в різних областях України.

Згідно з матеріалами слідства причетними до наркобізнесу виявилися мешканці Черкащини, зокрема 36-річна юристка центру надання безоплатної правової допомоги.

Аби гуртово виготовляти свій "товар", фігуранти організували дві нарколабораторії, котрі щомісяця постачали особливо небезпечні психотропи на майже 5 млн грн, додає СБУ.

Водночас, додає відомство, підозрювані прямо у власних помешканнях облаштували виробничий процес на підпільних цехах.

До того ж фігуранти займалися збутом речовин через розгалужену мережу наркодилерів в Одесі, Чернівцях, у Київській та Черкаській областях, а для пошуку потенційних клієнтів вони використовували особисті зв'язки у кримінальних колах, пояснюють у спецслужбі.

За її даними, підозрювані планували розширити нелегальний бізнес по всій території країни, проте правоохоронці затримали чотирьох активних учасників угруповання "на гарячому", коли ті готували нову партію "товару" для продажу.

СБУ наводить перелік того, що вдалося знайти під час 22 обшуків:

→ 5 кілограмів психотропної речовини A-PVP;

→ майже 160 літрів прекурсорів (початкових хімічних компонентів для створення психотропів);

→ обладнання для виробництва та фасування заборонених речовин;

→ мобільні телефони із доказами злочинних дій;

→ банківські картки, через які проводилися розрахунки за збут психотропів.

П'ятеро фігурантів отримали підозри за статтею про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут психотропних речовин або їх аналогів у складі організованої злочинної групи.

Затриманим загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна, наразі вони перебувають під вартою.

Продовжуються розслідування, аби притягнути до відповідальності й інших фігурантів, підсумовують правоохоронці.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

17 жовтня Офіс генпрокурора повідомив, що правоохоронці викрили "потужний наркосиндикат" з щорічним доходом у понад 4 млрд грн, затримано 60 учасників разом з організаторами.

8 листопада СБУ та Нацполіція заявили про затримання в Україні очільників міжнародного наркосиндикату.